وظیفه نماینده مجلس تعیین مدیران شهرستانی نیست/ دخالتها متوقف شود!

جعفر بدری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه همه مسئولان و رسانه های استان باید زمینه های لازم را برای حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی فراهم کنند، اظهار داشت: در این راستا دستگاه قضایی استان زمینه هایی را که ممکن است موجب تنش در بین جریانات فعال سیاسی و اجتماعی استان شود را شناسایی و راهکارهای لازم را اتخاذ کرده است.

وی با تاکید بر اینکه جریانات سیاسی باید به گونه ای عمل کنند که منجر به تنش در زمینه برگزاری انتخابات در استان نشود، عنوان کرد: در این راستا مناطقی که بافت عشیره ای و طایفه ای هنوز حاکم است باید بیشتر مدنظر قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه باید وظایف نمایندگان مجلس برای مردم مشخص و اطلاع رسانی شود، بیان داشت: مردم باید بدانند که تنها وظیفه نمایندگان قانون گذاری و نظارت بر امور عمومی است.

بدری با تاکید بر اینکه وظیفه نماینده مجلس عزل و نصب و تعیین مدیران شهرستانی نیست، یادآور شد: این امر باید در استان خاتمه یابد که هر نماینده ای بخواهد دستگاهها و مدیران را وابسته خود قرار دهد و در این زمینه مشکل ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه نباید شرایط به گونه ای باشد که مسئول هر اداره بداند که ابقایش منوط به وجود یک نماینده است، افزود: اینکه یک نماینده در تعیین مدیران اجرایی استان دخالت کند به هیچ عنوان برای استان مطلوب نیست.

رئیس کل دادگستری استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه رسانه های استان در فضای انتخابات رسالت اصلی خود را در نظر داشته باشند، بیان داشت: رسانه ها در این شرایط ضمن پرهیز از ایجاد فضای سیاه نمایی به سمت نقد های منصفانه بروند.

بدری با تاکید بر اینکه رسانه ها در استان باید به گونه ای عمل کنند که موجب مخدوش شدن چهره کاندیداها نشوند، ادامه داد: رسانه ها مطالب را با پرهیز از هر گونه تخریب کاندیدای دیگر مطرح کنند.

وی یادآور شد: همچنین از سوی دیگر فضا باید به گونه ای فراهم شود که رسانه ها بتوانتد بدون هیچ گونه مانع و مشکلی اقدام به اطلاع رسانی کنند.