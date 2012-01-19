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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۱۳

ازهاری:

با تقویت تولیدات داخلی کاهش صادرات در کردستان جبران می شود

با تقویت تولیدات داخلی کاهش صادرات در کردستان جبران می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار کردستان گفت: با تقویت تولیدات داخلی استان کردستان زمینه برای جبران کاهش 16 درصدی صادرات جبران شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان ازهاری در جلسه کارگروه امور اقتصادی و تولیدی استان کردستان اظهار داشت: استان کردستان در زمینه های مختلف کشاورزی، معدن، صنایع، دامداری و نیروی انسانی کارآمد از ظرفیت بالایی برای تقویت تولیدات داخلی برخوردار است.

وی بیان کرد: باید با جلب همکاری مسئولان، حمایت بیشتر بخش خصوصی و تعامل گسترده بانک های عامل با سرمایه گذاران در آینده نزدیک شاهد رونق مبادلات تجاری و جبران کاهش 16 درصدی صادرات در استان کردستان باشیم.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان یادآور شد: مباحث مربوط به طرح توسعه سرمایه گذاری در منطقه شرق و غرب کشور در حال تدوین آیین نامه است و با توجه به اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در آینده نزدیک اجرایی می شود.

ازهاری با اشاره به اینکه سند آمایش استان کردستان در دست تدوین است، گفت: با اجرایی شدن این سند برنامه توسعه اقتصادی استان، مزیت های سرمایه گذاری، ارتقاء موقعیت سیاسی و امنیتی و همچنین رفع مشکلات داخلی سرمایه گذاران خارجی و داخلی را تسهیل می کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت تراکتور سازی استان روند رو به رشدی را دارد، افزود: روزانه 20 تراکتور تولید می شود و این شرکت باید قطعات مورد نیاز خود را در استان تهیه کند تا زمینه برای توسعه و تقویت واحدهای کوچک تولیدی استان فراهم شود.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان به تهیه نقشه اجرایی و تعیین موقعیت شهرک صنعتی مشترک در مرز رسمی باشماق در مساحتی 70 هکتاری اشاره کرد و گفت: تعهدات ما طبق تفاهم نامه انجام شده است و باید طرف قرارداد عراقی هم به تعهدات خود عمل کند.

ازهاری به پروژه های تسهیل مبادلات تجاری با استان کردستان با عراق اشاره کرد و گفت: در این زمینه سه مسیر مرز سیران بند بانه به پنجوین با 35 کیلومتر، باشماق به سلیمانیه و بازار سیف سقز در دست مطالعه است.

کد مطلب 1513585

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