با وجود " الغدير " نيازي به تاريخ نگاري نداريم // به روح معنوي غدير توجه بيشتري كنيم

دكتر محمد علي كوشا، مترجم و مفسر قرآن، در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" درباره ضرورت هاي غدير پژوهي در جامعه اسلامي گفت : متاسفانه مسئله غدير را ما با نگاهي تاريخي مورد توجه قرار داديم و از گفته ها و عمل كردها و نقل قولها سخن مي گوييم. اما ارزش مسئله غدير بر يك نكته بسيار مهم ارزشي قرار دارد. در سوره يونس آيه 35 قرآن مي فرمايد : آن كسي كه مردم را به سوي حق رهبري مي كند شايسته پيروي است يا آن كه كسي را كه بايد دستش را بگيرند. اگر شما كتاب الغدير را به هزار جلد هم گسترش دهيد و فقط به جنبه تاريخي توجه داشته باشد بازهم كتاب تاريخي نگاشته ايد. اما الغدير و حقيقت الغدير يك كلمه است و آن اين است كه در فرهنگ ناب شيعي بايد افضل، نابتر و شايسته تر جلودار باشد و مفضول بر افضل مقدم نباشد.

وي با تاكيد بر اين نكته كه واقعه غديرخم يك مسئله تاريخي نيست گفت : واقعه غدير تمام شد اما روح غدير است كه بايد تداوم داشته باشد. روح شيعه در واقعه غدير نهفته است. اگر غدير را از تاريخ شيعه حذف كنيد ميان شيعه و سني فرقي نيست. در روح تشيع بايد افضل جلودار باشد و آن كسي كه لايق تر و شايسته تر است جلودار باشد. نگاه ما به غدير نگاهي تاريخي است. ما در درجه نخست بايد روح آگاهي را به غدير پژوهي وارد كنيم. روح آگاهي غير از انباشتن معلومات در ذهن است. ممكن است كسي انباري از اطلاعات داشته باشد اما آگاه نباشد، چنين كسي هيچ سودمندي ندارد.

كوشا در پايان تاكيد كرد : روح و خون شيعه براي هميشه به دنبال افضل بوده است. نگارش كتاب هاي تاريخي شبيه كار علامه اميني دوباره كاري است . با وجود چنين كتابي ما نيازي به تاريخ نگاري نداريم تمام اهتمام ما بايد معطوف به روح معنوي غدير خم باشد. بنابراين آنچه كه در گستره غدير پژوهي براي ما اهميت دارد نگاه ارزشي و معنوي به غدير است.