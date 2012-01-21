رشد هزار نفری واجدان شرایط اهدای خون فارس/ وجود 9 پایگاه ثابت انتقال خون در استان

علیرضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بیماران نیازمند در هر زمان به خون سالم محتاج هستند و بخشش خون که عصاره وجود انسان محسوب می شود، دارای لذتهای معنوی زیادی است.

وی اظهار کرد: استان فارس در حال حاضر از نظر اهدای کمی و کیفی خون بعد از استان تهران در جایگاه دوم کشور قرار دارد.

مدیر کل انتقال خون استان فارس گفت: در استان فارس هر ساله بیش از 210هزار داوطلب اهدای خون وجود دارد که این افراد در گروه های مختلفی دسته بندی می شوند که شامل افرادی است که به طور مستمر و سالی دو بار خون می دهند، افرادی که در سال کمتر از دو بار خون می دهند و افرادی که برای بار اول است که خون خود را اهدا می کنند.

توسلی از رشد اهدای خون در 9 ماهه سال جاری در استان فارس خبر داد و افزود: تعداد واجدان شرایط برای اهدای خون در 9 ماهه اول سال جاری در استان فارس 166 هزار نفر بوده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد هزار نفری داشته است.

وی بیان کرد: به منظور اطمینان از سالم بودن خونی که از افراد گرفته می شود همه ساله انتقال خون در مراکز خود قوانین و مقررات سخت گیرانه تری را اعمال میکند اما برخی از شرایط به صورت پایه باید وجود داشته باشد که از جمله آن می توان به سن بالای 17 سال و وزن بالای 55 کیلوگرم اشاره کرد.

مدیر کل انتقال خون استان فارس اظهار کرد: با توجه به اینکه استان فارس و به ویژه شهر شیراز قطب پزشکی در کشور هستند در تمامی زمانها مراکز آماده خون گیری از داوطلبان هستند و نیاز به خون و فراورده های خونی سالم برای اهدا به بیماران احساس می شود.

توسلی گفت: در حال حاضر در استان فارس 9 پایگاه ثابت انتقال خون دایر است که در قالب مراکز جمع آوری فراورده های خونی در شهرهای شیراز، فسا، داراب، آباده،لار، مرودشت، گراش و کازرون فعالیت دارند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در پایگاه های ثابت شهرستانها و شیراز خون مورد نیاز بیماران به دست نمی آید از این رو پایگاه های سیار نیزدر برخی از شهرستانها استقرار یافته اند.

مدیر کل انتقال خون استان فارس ایجاد پایگاه های ثابت انتقال خون در شهرستانهای ممسنی، مرودشت و فیروزآباد را ضروری دانست و گفت: با توجه به حجم مراجعات در شهرستانهای مرودشت، نورآباد ممسنی و فیروز آباد لازم است خیران و شورای شهر این شهرستانها برای اعطای زمین به منظور ساخت پایگاه انتقال خون اقدامات لازم و خداپسندانه را صورت بدهند.

توسلی بیان کرد: در برخی از ایام سال با کاهش اقبال مردم برای اهدای خون مواجه هستیم به ویژه درایام نوروز که حجم سفرها بیشتر میشود اما باید در نظر داشته باشیم که بیماران در تمامی ایام سال به خون سالم و اهدا شده نیاز دارند.

وی اظهار کرد: به دلیل اینکه خون و فرآورده های خونی را تا زمان معینی می توان نگهداری کرد لازم است که مردم برای اهدای خون در زمان های مختلف اقدام کنند و تمامی اقدامات در یک زمان خاص به ویژه زمان بحران نباشد زیرا در تمامی سال کار ذخیره سازی صورت می گیرد.