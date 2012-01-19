بررسی معیار انتخاب نامزد اصلح در جبهه متحد اصولگرایان شاهرود

اسماعیل سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این جلسه بر معرفی افراد ولایتمدار، کارآمد، ساده زیست، عدم وابستگی به عناصر فتنه و جریان انحرافی در انتخابات تاکید شد.

وی تصریح کرد: تاکید بر فرمایشات انتخاباتی مقام معظم رهبری مبنی بر یافتن راهکارهای مناسبت برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، لزوم رعایت آداب و شروط انتخابات سالم و جلوگیری از تبلیغات پر هزینه از دیگر موارد مطرح شده در سومین جلسه شورای جبهه متحد اصولگریان شاهرود بود.

رئیس جبهه متحد اصولگرایان شاهرود با بیان اینکه این شورا با مشارکت هفت نفر از فعالان سیاسی از تشکل های ولایتمدار شاهرود تشکیل شده، بیان کرد: پاسخ به تهدیدات دشمن، اتحاد، همبستگی و انسجام نیروهای انقلاب و شناسایی افرادی متعهد، معتقد، کارآمد و صاحب رای برای نمایندگی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از اهداف این شوراست.