جمعیت چهار محال و بختیاری 891 هزار نفر است/ کاهش نرخ رشد جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا فروزنده پیش از ظهر پنج شنبه درنشتی با خبرنگاران این استان اظهار داشت: جمعیت این استان در سالجاری 891 هزار و 992 نفر سرشماری شده است.

وی تاکید کرد: 452 هزار و 400 نفر مرد و چهارصد و 439هزار و 592 نفر زن در این استان سرشماری شده است.

فروزنده ادامه داد: 194 هزار و 596 هزار نفر تعداد خانوار در سال 85 ثبت شده بود و 231هزار و 334 نفر خانوار در سالجاری برآورد شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار چهار محال و بختیاری با بیان اینکه جمعیت شهری در سالجاری نسبت به روستاها افزایش یافته است بیان داشت: علت افزایش جمعیت شهری مهاجرت روستائیان به شهر و تبدیل شدن برخی از روستاها به شهر بوده است.

فروزنده عنوان کرد: بعد خانوار در سال 85، 4.41 درصد و در سالجاری3.9 درصد بوده است که در سالجاری با کاهش تعداد افراد خانواده در استان مواجهه شده ایم.

وی با اشاره به سرشماری آبان ماه سال 90 گفت: جمعیت این استان در سال85 با نرخ رشد 1.2 بوده است و در سالجاری، نرخ رشد جمعیت هفتاد و هشت صدم درصد ثبت شده است که با کاهش چشمگیر مواجهه بوده است.

وی افزود: جمعیت در نقاط شهری 530 هزار و 587 نفر است و در ناقاط روستایی361 هزار و105 نفر است.

معاون برنامه ریزی استاندار چهار محال و بختیاری افزود: نرخ جمعیت نسبت به سال 85 با کاهش چهار درصدی مواجه بوده است.