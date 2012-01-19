آمانو خواستار همکاری کامل ایران با بازرسان شد/ تمام تاسیسات بازرسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "یوکیا آمانو" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگویی که امروز پنج شنبه در روزنامه فایننشال تایمز آلمان منتشر شد با اشاره به سفر بازرسان آژانس به ایران از دولت این کشور خواست با آنان همکاری کامل داشته باشد.

وی با بیان این که آژانس بدنبال بازرسی از تمام مدارک و تاسیسات هسته ای ایران است گفت: ما خواستار بررسی هر چیزی هستیم که شائبه استفاده نظامی از آن وجود داشته باشد.

به گفته آمانو موفقیت ماموریت بازرسان در ایران به میزان همکاری این کشور با بازرسان بستگی خواهد داشت. بر اساس این گزارش سفر بازرسان آژانس به ایران اواخر ماه جاری میلادی (هشتم بهمن ماه) نخستین سفر از این نوع از سال 2008 تا کنون به شمار می رود.

گفتنی است آخرین گزارش آمانو از برنامه هسته ای ایران مبتنی بر اسناد و شواهد ارائه شده از سوی سازمانهای جاسوسی غربی و منطقه ای و شامل برخی ادعاهای مطرح شده از سوی این سازمانها در مورد برنامه هسته ای ایران است.