دکتر وحید چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح مدل سازی سونامی در دریاهای خزر و عمان و خلیج فارس افزود: برای پیش بینی میزان آب گرفتگی و میزان تخریب سونامی لازم است سناریوهای آن از قبل با مدل سازی تبیین شود از این رو اقدام به اجرای پروژه ای در زمینه مدل سازی سونامی در حوزه های آبی کشور کردیم.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی به بیان جزئیات این طرح تحقیقاتی پرداخت و خاطر نشان کرد: در این طرح سناریوهای زلزله های 6.5 تا 9 ریشتر در دریا مدل سازی شد و با داده هایی که به دست آمد، بانک داده ای از سونامی در حوزه های آبی کشور ایجاد شد.



وی به مزایای این مدل سازی اشاره و اضافه کرد: با این مدل سازیها ما قادر خواهیم بود که در هر زلزله ای در زیر دریا اطلاعاتی را در زمینه "پریود امواج" و "ارتفاع امواج" ارائه دهیم.



چگینی تدوین نقشه های سیلاب گیری را از دیگر مزایای این مدل سازی دانست و گفت: با این مدل سازیها موفق به عرضه نقشه های سیلاب گیری در زمان وقوع سونامی شدیم. این مطالعات نشان داد که امواج ناشی از سونامی در خلیج فارس پس از 15 تا 30 ثانیه به سواحل ایران می رسد.



به گفته وی این مطالعات در خلیج فارس به پایان رسیده و مطالعات در دریاهای عمان و خزر آغاز شده است.