۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۵۲

جمعه /

همایش جبهه متحد اصولگرایان استان کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: نخستین همایش شوراهای شهرستانی جبهه متحد اصولگرایان استان کرمانشاه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین همایش جبهه متحد اصولگرایان استان کرمانشاه در اطلاعیه ای  اعلام کرد که نخستین همایش رسمی شوراهای شهرستانی جبهه متحد اصولگرایان استان کرمانشاه فردا جمعه در مرکز استان بر گزار خواهد شد.

روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان استان کرمانشاه در این اطلاعیه آورده است: این گردهمایی به منظور برنامه ریزی وهماهنگی نهایی بین شوراهای شهرستانی جبهه متحد اصولگرایان استان برگزار خواهد شد.

پس از این همایش ، شورای شهرستانی جبهه متحد اصولگرایان استان رسما آغاز به کار خواهد کرد.

براساس این گزارش، از وظایف اصلی شوراها ی شهرستانی بررسی و انتخاب افرادی است که به عنوان نامزد جبهه متحد اصولگرایان و در حوزه های انتخابیه انتخاب خواهند شد .
 

کد مطلب 1513600

