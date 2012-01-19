بیمه دی توانایی ارائه خدمت به سه میلیون بازنشسته را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز فتح نژاد ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح شعبه جنوب شرق استان تهران بیمه دی با اشاره به یکی از عملکردهای مهم این بیمه افزود: علاوه بر اینکه خانواده های شهدا و ایثارگران از مهمترین سهامداران این بیمه هستند این بیمه توانایی ارائه خدمت به بیش از سه میلیون نفر از بازنشستگان کشور را نیز دارد که با افتتاح این شعبه، بازنشستگان و سالمندان که سالها برای این کشور خدمت کرده اند نیز برای دریافت خدمات خود مسافت طولانی را طی نخواهند کرد.

وی با تشریح عمکرد صنعت بیمه و تأثیر آن در اقتصاد کشور افزود: صنعت در کشور تولیداتی را دارد که تولید اعتماد و اطمینان از محصولات صنعت بیمه در کشور است و صنعت بیمه با داشتن عملکردی گسترده و خدماتی، نقش وسیعی در اقتصاد جامعه ایفا می کند.

مدیر عامل شرکت سهامی بیمه دی تصریح کرد: محصول تولیدی صنعت بیمه، اعتماد و اطمینان است که این محصول مهم و کلیدی تنها در سایه ارائه عملکردهای وسیع و مطمئن ایجاد می شود.

وی با اشاره به عملکرد شعبه جنوب شرق بیمه دی گفت: افتتاح این شعبه در شهرستان ورامین دو پیام عمده را با خود دارد که اولین آن پیام خدمت رسانی است که مردم این مناطق می توانند در کمترین زمان و با صرف کمترین هزینه از خدمات این بیمه بهره مند شوند.

وی پیام دوم افتتاح این شعبه را مشارکت در فعالیتهای اقتصادی منطقه دانست و گفت: امروزه در کشور ما و به طور کل در تمامی کشورهای در حال توسعه، بیمه یکی از صنعتهای مهم رونق بازار اقتصادی است که نه تنها به رونق اقتصادی منطقه کمک می کند بلکه نقش بسزایی در توسعه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال ایفا می کند.

فتح نژاد اضافه کرد: صنعت بیمه تا جایی اهمیت دارد که میزان رشد بیمه در کشورها یکی از معیارهای رشد آن جامعه به حساب می آید.

وی با اشاره به اینکه بیمه باعث ایجاد آرامش آینده است، گفت: بیمه زمانی که کسب و کار یک سرمایه گذار دچار حادثه شود به داد او رسیده و او را از رکود نجات می دهد زیرا با نبود بیمه و عدم پرداخت خسارت، صاحب سرمایه به دلیل ضرر اقتصادی، از میدان اقتصاد خارج شده که به دنبال آن کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری را شاهد خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت سهامی بیمه دی در ادامه گفت: بیمه دی یکی از بیمه های فعال و پویای کشور است که بانک دی نیز پشتوانه اقتصادی آن است.