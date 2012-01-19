بهترین راه برای شناخت فرد اصلح توجه به روشنگری های رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه کانون مداحان استان که در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان برگزار شد، افزود: نقش کانون مداحان به عنوان هدایتگر و برنامه ریز در جامعه حساس است.

وی با اشاره به نزدیک بودن انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مداحان باید مردم را به مشارکت حداکثری در انتخابات تشویق کنند تا خاری در چشم دشمنان قسم خورده این نظام و ملت باشد.

شکری گفت: مردم باید شخصی را برای نمایندگی مجلس انتخاب کنند که از ولایت فقیه و انقلاب حمایت کند و آب بر آسیاب دشمن نریزد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان افزود: توجه به روشنگری های مقام معظم رهبری بهترین راه روش در شناخت فرد اصلح و انتخاب آن به عنوان نماینده است.

وی در بخش دیگری گسترش بزهکاری، خلاف و گناه را از مشکلات اصلی جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: مداحان و دست اندرکاران دین باید سعی در بالا بردن عمق باور دینی مردم داشته باشند تا جلوی ناهنجاری های اجتماعی در جامعه گرفته شود.

در پایان اعضاء حاضر هفت مصوبه را به تصویب رسانند.برگزاری همایش تجلیل از پیرغلامان و مداحان، برگزاری اردوی زیارتی و فرهنگی مداحان به قم و دیدار با مراجع، تاسیس مرکز آموزش مداحی در هر یک از شهرستان های استان و شناسایی کلیه مداحان خواهر از جمله مصوبات این جلسه بود.