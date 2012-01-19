انتقاد توکلی از برخی هجمه ها به بهانه دفاع از نظام و ولایت

احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در روزهای اخیر اتفاقاتی در کشور می‌افتد که در آستانه انتخابات کمی نگران‌کننده است.

وی افزود: انتخابات اقتضا دارد که فضای آزاد سیاسی حس شود و مسائلی پیش نیاید که محیط عمومی انتخابات را بسته نشان دهد. به طور اصولی‌تر نیز باید از آزادی بیان در چارچوب قانون و اخلاق سیاسی همیشه دفاع کنیم این دفاع نیز باید با عمل دستگاه‌های وابسته به نظام و قدرت باشد و اشخاصی که به شکل انتخابی یا انتصابی سهمی از قدرت دارند نیز باید دفاع از آزادی را در عمل نشان دهند تا خوش‌نیتان از سر غفلت، خدای ناخواسته ابزار سیاست بازان رند نشوند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: هجمه‌هایی که این روزها به بهانه دفاع از نظام ولایت فقیه که افتخار فقه سیاسی اسلام است پیش آمده کمی نگران کننده است نمونه اول قابل ذکر، مقاله سردار علایی و واکنش‌های متفاوت نسبت به آن است.

وی اظهار داشت: من که مقاله ایشان را خواندم ناراحت شدم چرا که مقایسه وضع موجود را با زمان شاه، که تلویحاً در آن مقاله انجام شده بود، غیر منطقی و ظلم می‌دانم، ولی سردار حسین علایی کسی نیست که از سر سوء نیت حرفی بزند و در وفاداری‌اش به راحتی کسی بتواند شک کند.

توکلی گفت: برخورد مناسب و زیبا را سرداران سپاه که مانند خود او از سوابق درخشان فداکاری برای اسلام و ایران دارند انجام دادند که ناصحانه او را نقد کردند و او هم متواضعانه سوء برداشت از سخن خودش را نفی کرد. دسته کشی و سلب آسایش و امنیت خانوادگی او نه لازم بود و نه مجاز و باعث لطمه به آبروی نظام بود.

نماینده تهران به رد صلاحیت علی مطهری تحت عنوان عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه اشاره کرد و گفت: این چه نگاه محدودی است که به محض آنکه کسی بخواهد حرفی بزند که کمی با عرفِ و عادت رایج فرق داشته باشد، ولو آنکه با مبانی فقه سیاسی و مسلمات حکومت علوی و صراحت‌های امام راحل و شخص مقام معظم رهبری سازگار باشد، عده‌ای گوینده را ضد ولایت فقیه بخوانند؟ از مبانی مذکور تنها یکی را اینجا میگویم .

وی ادامه داد: رهبر انقلاب در دیدار با بسیجیان عزیز پس از انتخابات تابستان 88 که به فتنه انجامید، آنجا (فکر می‌کنم آذر 88 بود) آقا فرمودند:«... کسانی هم که با اشاره‌ی دشمن، با تشویق دشمن، با لبخند دشمن، با کف زدن دشمن برایشان می‌خواهند با این نظام، با این قانون اساسی، با این حرکت عظیم مردمی مواجه کنند سرشان را دارند به سنگ می‌زنند؛ سر به دیوار می‌کوبند، کار بیهوده می‌کنند».در اینجا یکباره جمعیت حاضر در حسینیه شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه و مرگ بر منافق سر دادند رهبری آزاد اندیش ادامه دادند: «مراقب باشید، مواظب باشید، نمی‌شود هر کسی را بمجرد یک خطایی یا اشتباهی گفت منافق؛ نمی‌شود هر کسی که بمجرد اینکه یک کلمه حرفی برخلاف آنچه که من و شما فکر می‌کنیم ، زد، بگوییم آقا ضد ولایت فقیه است. در تشخیصها خیلی باید مراقبت کنید».

توکلی تاکید کرد: در پی این رد صلاحیت هیات اجرایی تهران که در سه مرحله قابل اعتراض است و قطعاً منتفی خواهد شد، حملاتی به مطهری در برخی رسانه‌ها صورت گرفت که من آن را منشا همان تلقی بسته بودن فضای سیاسی کشور می‌دانم، حالا معترضان به مطهری متوجه باشند، یا نباشند.

وی اضافه کرد: سومین مورد مواضع دکتر افروغ در برنامه پارک ملت است . این چه تنگ سینگی است که افروغ را با آن سوابق روشن در دفاع از نظام مترقی ولایت فقیه در دانشگاه ها و محافل روشنفکری به دلیل آنکه به استناد نهج البلاغه می گوید که همه ارکان قدرت محتاج نقد هستند، به باد حمله بگیریم؟ البته وقتی او می‌گوید همه باید نقد شوند، خودش نیز مشمول این حکم کلی است و باید نقد شود، ولی نقد با قشون‌کشی به صدا و سیما دو تاست.

این چهره شاخص اصولگرا گفت: من به جوانان با غیرتی که به دلیل علاقه به مقام رهبری از این حرفهای حق و اسلامی ناراحت می شوند، عرض می کنم که در همه مواضع اسلام را در نظر بگیرند. یکی از عالمان برجسته‌ای که همه ما به اسلام شناسی و زمان شناسی قبولش داریم ، خود آقاست. ایشان در جمع نخبگان علمی کشور که اتفاقاً چند هفته قبل از نقل قول قبلی در سال 88 با صراحت فرمودند: «اینها هم که گفتند از رهبری انتقاد نمی‌کنند، شما بروید بگویید انتقاد کنند، ما که نگفتیم از ما کسی انتقاد نکند؛ ما که حرفی نداریم. من از انتقاد استقبال می‌کنم». این موضع راهم این علی از آن علی که امیرمومنان از صدر اسلام تا قیامت خواهد بود گرفته است.

وی عنوان کرد: حضرت علی علیه السلام در خطبه 207 نهج البلاغه نه تنها این کار را حق مردم بلکه وظیفه آنان می‌داند. البته هر کاری روشی دارد. من در اینجا در صدد مباحثه علمی نیستم ولی این حرکت‌ها را اسلامی نمی‌دانم و با مصالح نظام اسلامی هم مغایر می‌دانم. همه باید با دفاع از آزادی فضا را برای انتخابات که رهبری مشارکت در آن را حداکثری می‌خواهد مهیاتر کنیم.

توکلی در پایان گفت: من متن کامل سخنان و مصاحبه برنامه دکتر افروغ را خواندم و آن را مواضعی علمی و اسلامی یافتم و مشکلی در آن ندیدم، گرچه اگر مشکلی هم می‌داشت حق پرخاش و تظاهرات نداریم به ویژه در وضعیت فعلی، بحث علمی، جواب علمی می‌خواهد.