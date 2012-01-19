526 روستای زنجان دارای سیستم آبرسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از شرکت آب و فاضلاب روستایی،آب شرب را یکی از اساسی ترین و از نیازهای حیاتی مردم یاد کرد و افزود: یکی از دلایل ماندگاری در روستاها آب شرب است.

وی ادامه داد: با توجه به پراکندگی روستا ها و جمعیت زیاد روستا ها باید با برنامه ریزی های کارشناسی شده کانون فعالیتی در تامین آب شرب در روستا ها را مد نظر قرار گیرد.

معاون عمرانی استانداری زنجان افزود: توجه به کیفیت آب شرب در روستا ها از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است که در این راستا باید به کیفیت آب توجه شود.

کریمی گفت: آبرسانی به روستاهای محروم از آب شرب هزینه زیادی را می خواهد لذا مردم از دولت انتظار دارند و حق مردم است که از خدمات دولت استفاده کنند.

وی افزود: رویکرد آبرسانی در روستا ها باید دنبال شود و در این راستا راه اندازی شبکه های آبرسانی به روستا با سرمایه گذاری مردم بسیار مهم است و در این راستا شرکت آب و فاضاب نظارت لازم را دارد.

معاون عمرانی استاندار زنجان یاد آورشد: طولانی شدن برخی از پروژه ها در مدت 8 سال گذشته در هزینه رفت تاثیر دارد لذا شرکت توان مالی کمی دارد که یک پروژه تنها با 60 کیلومتر انتقال شبکه دبنال شده و به اتمام نرسیده است.

کریمی افزود: اعتبارات تخصیص یافته به پروژه ها بسیار محدود است و در روند اجرای پروژه ها اثرات خود را نشان می دهد.

وی گفت: از شروع پروژه های جدید خود داری شود و باید اول پروژه های نیمه تمام تکمیل شود و اولویت کاردر پروژه های نیمه تمام است.

معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: برنامه جامعی برای این امر لحاظ و کار شود که تامین آب شرب از مهمترین اقدامات است لذا در این راستا اجرای پروژه های سدها نقش بسیار مهمی در تامین آب شرب دارد و مشکل آب شرب تا حد زیادی حل می شود.

کریمی گفت: شرکت آب و فاضلاب روستایی دولتی است ولی شرکت آب و فاضلاب شهری دولتی نیست و 51 درصد مربوط به بخش غیر دولتی و 42 درصد شهرداری و تنها هشت درصد وابسته به وزارت نیرو است و مسلم است که شرکت آب و فاضلاب روستایی مشکل مالی دارد.

وی با اشاره به اینکه ارزش اقتصادی هر متر کمعب آب شرب هزار تومان است و قیمت فروش آب امسال 480 تومان و در سال گذشته 470 تومان بوده است ودر این راستا با اجرای طرح باید 15 درصد قیمت تمام شده آب را در روستا را مد نظر قرار دهیم که قبل از اجرای طرح زیر 15 درصد بود.

معاون عمرانی استاندار زنجان ادامه داد: 85 درصد قیمت فروش آب را دولت می دهد لذا آب حساس ترین کالا است که باید در قیمت گذاری آن تلاش شود.

کریمی افزود: ترغیب نیروی انسانی با رویکرد کلان به بخش غیر دولتی دنبال می شود.

