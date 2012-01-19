مطهری در گفتگو با مهر: پاسخ نمایندگان دولت به محورهای سئوال از رئیس جمهور قانع کننده نبود

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در پاسخ به این سئوال که آیا از روند بررسی سئوال و پاسخ هایی که از نمایندگان رئیس جمهور نسبت به سئوالات مطرح شده در کمیسیون های برنامه و بودجه، امنیت ملی و سیاست خارجی و عمران دریافت کرده است رضایت دارد، گفت: شخصا با توجه به اینکه در همه کمیسیون ها حضور داشتم معتقدم پاسخ های داده شده از سوی نمایندگان رئیس جمهور قانع کننده نبود.

وی افزود: اما این ملاک نیست، آنچه ملاک خواهد بود تصمیم همه امضا کنندگان سئوال از رئیس جمهور نسبت به پیگیری سئوالات است به این معنی پس از پایان بررسی سئوال در کمیسیون های تخصصی همه امضا کنندگان در یک جلسه تصمیم خواهند گرفت که نسبت به کدام پاسخ ها قانع شده اند و کدام موارد لازم است که به صحن علنی مجلس برده شود.

مطهری گفت: تا کنون 5 سئوال در کمیسیون های برنامه و بودجه، امنیت ملی و سیاست خارجی، اصل 90 و عمران مورد بررسی قرار گرفته و 5 سئوال دیگر باقی مانده که مربوط به کمیسیون اقتصادی و فرهنگی است و قاعدتا در هفته بعد از تعطیلات مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نماینده تهران گفت: سئوالی که قرار است در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد درباره عملکرد دولت در نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست و 4 سئوال دیگر مربوط به کمیسیون فرهنگی می شود.

مطهری عدم اجرای قانون عفاف و حجاب، حمایت رئیس جمهور از تز مکتب ایرانی، نحوه هزینه شدن 1500 میلیارد تومان بودجه اعتبار فرهنگی در قانون بودجه 1389 و تاخیر در معرفی وزیر ورزش و جوانان به مجلس را 4 سئوال مطرح در کمیسیون فرهنگی عنوان کرد.

نماینده تهران در پاسخ به این سئوال که آیا شما مدارک و اسنادی دارید که 1500 میلیارد تومان بودجه اعتبار فرهنگی در جایی خارج از برنامه مصوب خرج شده است، گفت: نه، ما سئوال داریم و می خواهیم بدانیم این بودجه در کجاها هزینه شده است.