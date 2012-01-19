ترویج و گسترش فرهنگ بیمه از ضرورتهای زندگی امروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین اسماعیلی در مراسم افتتاح شعبه جنوب شرق استان تهران بیمه دی در شهرستان ورامین که با حضور مدیرعامل شرکت سهامی بیمه دی، جمعی از مسئولان و خانواده های شهدا و مردم صبح پنج شنبه در حوالی میدان امام حسین(ع) ورامین برگزار شد، افزود: شعبه بیمه دی در جنوب شرق استان تهران از نیاز ضروری منطقه بوده است که با توجه به احساس نیاز، برآن شدیم که این کار بزرگ خدمت رسانی را اجرا کنیم.

وی افزود: جنوب شرق استان تهران جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر دارد و دارای شهرکهای صنعتی، کارخانجات، مراکز دامپروری و شرکتهای متفاوتی است که می توانند با صرف کمترین زمان و هزینه از خدمات این بیمه استفاده کنند.

مسئول شعبه بیمه دی در جنوب شرق استان تهران با اشاره به فرهنگسازی بیمه در جامعه گفت: فعالیتهای بیمه در کشور باید فرهنگسازی شود تا مردم بتوانند با آرامش خیال از این امکانات گسترده استفاده کنند.

وی ادامه داد: بیشترین سهام "شرکت سهامی بیمه دی" را خانواده های شهدا و ایثارگران دارند که به زودی خانواده بزرگ بازنشستگان نیز به این جمع اضافه می شوند.

اسماعیلی با اشاره به مناطق تحت پوشش این شعبه افزود: کلیه مناطق جنوب شرق استان تهران از شهرری تا پاکدشت، قیامدشت، شریف آباد، پارچین، قرچک، ورامین، پیشوا، جوادآباد، شهرکهای صنعتی پارچین، عباس آباد، علی آباد، محمودآباد و... تحت پوشش عملکردی این شعبه قرار دارند که دفتر مرکزی آن امروز در میدان امام حسین(ع)، جنب بانک تجارت افتتاح شده است.