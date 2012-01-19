دهقان در گفتگو با مهر: تغییر جاسبی ضروری بود / "دانشگاه آزاد" نه آزاد بود و نه اسلامی

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تغییر مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی را مفید ارزیابی کرد و اظهار داشت: اصل این کار لازم بود هر چند دیرهنگام انجام شد.

نماینده چناران گفت: تغییر مدیریت دانشگاه آزاد ضروری بود زیرا یک مدیر اجرایی وقتی 3 دهه در جایی خدمت می کند دیگر قدرت نوآوری و ابتکارش را از دست می دهد و یک مدیریت بسته بر آن محیط حاکم می شود.

وی گفت: قرار بوده ما دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشیم اما وقتی نوآوری نباشد و محیط مدیریتی بسته باشد این آزاد بودن از بین می رود و خود به خود غیر آزاد می شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطر نشان کرد: در این صورت دیگرمحیط دانشگاه آزاد با دانشگاه بودن سازگار نیست. دانشگاه باید محیط باز و فرهنگی و سیاسی با نشاط باشد. به نظر من این وضعیت در دانشگاه آزاد به تدریج از بین رفته بود. مسئله مهمتر این بود که اسم این دانشگاه "دانشگاه آزاد اسلامی" است. اما چه در ظاهر و چه در باطن دیگر نمی توانستیم این دانشگاه را یک دانشگاه اسلامی بدانیم.

دهقان گفت: این دانشگاه پس از انقلاب اسلامی تاسیس شده است و تغییر ساوزکار دانشگاه ها در اوایل انقلاب خیلی راحت نبود. پس از اسلامی شدن دانشگاه ها قرار بود دانشگاه آزاد با یک مدیریت انقلابی شکل بگیرد و الگویی باشد برای دانشگاه های دیگر اما دانشگاه آزاد اسلامی از بعد ظاهر و باطن از دانشگاه های دولتی ما بسیار عقب تر است. لذا این دانشگاه آزاد اسلامی نه آزاد بود ونه اسلامی.

وی ابراز امیدواری کرد مدیریت جدید بدون عجله اقدامات خوبی در اصلاح ساختار دانشگاه آزاد انجام دهد.

دهقان گفت: من تاکید می کنم به هیچ وجه مدیریت جدید در اصلاح ساختار عجله نکند 30 سال مدیریت شده است همه گذشته نباید تخریب شودزحماتی که تا الان کشیده شده نباید نادیده گرفته شود در جاهایی ممکن است ضعف هایی در مدیریت وجود داشته باشد و در جاهایی نیز نقاط قوتی باشد. نقاط قوت عملکرد آقای جاسبی باید در این 30 سال حفظ شود و ساختارهای درست حفظ و ساختارهای غلط با مطالعه به تدریج حذف شود.

وی گفت: برای اینکه نقاط ضعف دانشگاه آزاد را بشناسیم توصیه می کنم مدیریت جدید 80 جلدی که در کار تحقیق و تفحصی که از دانشگاه آزاد در مجلس هفتم انجام شد مطالعه کنند عیب های دانشگاه آزاد را می توان در آنجا شناخت. همچنین نقاط قوت دانشگاه آزاد در یک فرصت چند ماهه مطالعاتی به طور کامل روشن شود و کم کم به تدریج بدون اینکه ضربه به مدیران کارآمد دانشگاه و اساتید وارد شود اصلاحات انجام شود.

وی گفت: نمی توان نسبت به دانشگاه آزاد قضاوت یک سویه داشت بدون مطالعه نباید اقدام به کاری کرد هر اقدامی حتما باید با مطالعه و دقت و بدون رفتار احساساتی انجام شود تا دانشگاه آزاد اسلامی جدیدی داشته باشیم که هم طراز اسم خود و نظام اسلامی باشد.