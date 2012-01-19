مجلس پرقدرت با مشارکت حداکثری مردم تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام ظهر پنج شنبه در همایش انتخابات در دانشگاه ایلام گفت: دشمنان نظام در خوابهای زیادی فرو رفته اند که در این موقع مردم و مسئولان باید تلاش کنند مجلسی پرقدرت با مشارکت حداکثری مردم باید تشکیل شود که این خوابها را پریشان کنند.

وی افزود: مردم در مواقع حساس همیشه پشت نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده اند و در انتخابات مجلس نهم نیز نشان خواهند داد که در تمام عرصه ها پشت سر کشور هستند.

الهام بیان داشت: مجلسی باید تشکیل شود که توام با عقلانیت، شریعت و اسلام باشد چراکه مجلس یکی از مهمترین و تاثیر گذاترین نهادهای کشور است.

وی تصریح کرد: مجلس دارای دو وظیفه یعنی قانون گذاری و نظارت است بنابراین نقش و حضور مردم در انتخابات بسیار حائر اهمیت است.

الهام به نقش مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت: مردم همیشه همراه با نظام هستند و در انتخابات 88 این مردم بودند که فتنه ها را خاموش کردند.