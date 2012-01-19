به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی ضمن بیان این مطلب به پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان گفت: به هر میزان که طیفهای مختلف اصولگرایان با یکدیگر انسجام و همگرایی داشته باشند، به یکدیگر نزدیک‌تر شوند و مشترکات فهرست‌ها و لیست‌ها را بیشتر نمایند این مطلوب‌تر است و تاکید ما اتحاد بین اصولگرایان است.

وی افزود: طرح این مطلب، به این معنا نیست که تابع صفر و صد هستیم ولی تاکید داریم که هر چه اصولگرایان بیشتر به هم نزدیک شوند مطلوب‌تر است.

ولایتی تاکید کرد: انسجام، وحدت، همگرایی و نزدیک شدن مجموعه های اصولگرا به یکدیگر درجهت پیشبرد اهداف انقلاب و تداوم گفتمان انقلاب اسلامی هدف اصلی جبهه متحد اصولگرایان است.

وی با تاکید بر این‌که هر چه بیشتر اصولگرایان به هم نزدیک‌تر شوند مطلوب‌تر است، خواستار وحدت و ارایه یک فهرست از سوی اصولگرایان شد و گفت: اگر برخی طیفهای اصولگرا نیز در فرایند وحدت حضور نداشته باشند این امیدواری وجود دارد که مشترکات زیادی داشته باشند و هر چه این اشتراکات بیشتر باشد مطلوب‌تر خواهد بود.

وی گفت: ما باید از تفرقه بپرهیزیم و معیارها را برای مردم تبیین کنیم و هر کس پایبندی‌اش را به این معیارها اعلام کند و در عمل نیز این پایبندی را به اثبات برساند و در بین مردم دارای رای باشد، مردم می‌توانند به او رای بدهند و این افراد اصولگرا هستند.

رسانه ها اخلاق حرفه ای را رعایت کنند

همچنین علیرضا زاکانی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی جبهه جبهه متحد اصولگرایان، ضمن دعوت رسانه ها به رعایت اخلاق حرفه ای، گفت: با اینکه چندین بار جبهه متحد اصولگرایان اعلام کرده در مورد نامزدهای نهایی، میثاق نامه و نامزد مشترک با سایر لیستها، هنوز هیچ تصمیمی نگرفته است برخی رسانه ها با انتشار اخبار مجعول، مواردی غیر واقعی را به جبهه متحد اصولگرایان نسبت می دهند.

وی افزود: دو رقیب جدی اصولگرایان، جریان فتنه و جریان انحرافی هستند که می‌خواهند با جبهه انقلاب رقابت کنند در عین حال جریان فساد نیز در درون این دو جریان خواهان ماندن در قدرت و ضربه به کارآمدی نظام است و لذا در انتخاب نامزدها مرزبندی با این جریانات وابسته به نظام سلطه را به طور جدی مدنظر داریم.