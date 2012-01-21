اخبار کوتاه ورزشی از استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته دوم دور برگشت لیگ برتر والیبال کشور سایپا البرز صدر نشین ماند.



در این هفته از مسابقات، تیم های پیکان، باریج اسانس، شهرداری تبریز، شهرداری ارومیه، سایپای البرز و پیشگامان کویر مقابل تیم های کرمان، نوین کشاورز، میارن خراسان، گیتی پسند، مناطق نفت خیزو آلمینیوم المهدی به برتری دست یافتند و دو تیم هاوش گنبد و کاله مازنداران به نتیجه ی مساوی 2 بر 2 رضایت دادند.



تا پایان هفته دوم از دور برگشت،تیم سایپای البرز صدر نشین شد و دو تیم پیکان و کاله مازندران دوم و سوم شدند.



کلاس علم تمرین در هیئت آمادگی جسمانی برگزار شد



یک دوره کلاس علم و تمرین از سوی هیئت آمادگی جسمانی استان البرز برگزار شد.



کلاس علم تمرین برای ارتقاء مربیان خانم آمادگی جسمانی درجه 3 با شرکت 24 ورزشکار و در بخش آقایان نیز با حضور 14 ورزشکار با مدرسی مهران رحیمی برگزار شد.



برگزاری مسابقات کشتی بانوان (آلیش) در البرز



از سوی هیئت انجمنهای ورزشی استان البرز، یک دوره مسابقات آلیش (کشتی آلیش) در سالن شهید مطهری برگزار خواهد شد.

در این دوره از مسابقات تیمهای البرز (الف)، البرز (ب)، مرکزی، گلستان و تهران حضور خواهند داشت.



دونده کرجی قهرمان کشور شد



نیما رشیدی از استان البرز در مسابقات کشوری که در استان قزوین برگزار شد حضور یافت و توانست مقام نخست را به خود اختصاص دهد.