دانشگاههای ایران هزاران نفر چون احمدی روشن تربیت خواهند کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی، با صدور بیانیه ای شهادت نخبه بسیجی، شهید مصطفی احمدی روشن و فرد همراه وی شهید رضا قشقاوی را تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است: شهادت نخبه بسیجی، شهید مصطفی احمدی روشن، موجی از اندوه بر قلب همه انسانهای آزاده و شیفته علم و دانش و عقلانیت در قلوب ملت شریف ایران اسلامی بر جای گذاشت.

در ادامه این بیانیه آمده است: بی شک این رفتار شنیع و قساوت‌ آمیز، نخواهد توانست حرکت علمی شتابنده و عزم جوانان مومن و مصمم ایران اسلامی را برای یک لحظه متوقف سازد، چرا که این حرکت برخاسته از یک عزم راسخ و غیرتی ملی است.

استادان بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی، دربیانیه خود ادامه دادند: شهید بزرگوار احمدی روشن که تنها افتخار خویش را حرکت در سایه‌ سار ولایت، بدون وابستگی به هیچ جریان و گرایشی و عمل به تکلیف خود در جبهه­های نبرد علمی می­دانست بدست ایادی استکبار جهانی به سردمداری آمریکا و صهیونیسم بین ­الملل به آرزوی دیرینه­ خود که همان فوزعظیم شهادت بوده نایل شد.

بسیج استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی در این بیانیه ضمن محکومیت این اقدام ددمنشانه که نشانگر خواری و زبونی دشمنان علم و دانش و فرهنگ بوده، شهادت این عزیز را به ساحت ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری و والدین و همسر و فرزندش و به جامعه علمی و دانشگاهی کشور تسلیت می گوید.

در انتهای این بیانیه تصریح شده است: کاروان علم و دانش ایران اسلامی از حرکت بالنده و شتابنده خویش باز نخواهد ایستاد و دانشگاهها هزاران نفر چون این جوان دانشمند و نخبه متعهد ولایی در بوستان علم و معرفت تربیت خواهند کرد.