اعتماد سرمایه اصلی جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر پنج‌شنبه در دیدار حجت‌الاسلام علی محمدی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اظهار داشت: ‌اوقاف از سایر نهادها در شفاف سازی پیشگام شده است و امیدواریم به همین روند به کار خود ادامه دهد.



وی اعتماد را در هر سازمانی بسیار مهم برشمرد و تصریح کرد: سرمایه اصلی در جامعه اعتماد است، اگر اعتماد حاصل شد، همه کارها پیش می رود، اگر بی اعتمادی پیش آمد همه کار به عقب بر می‌گردد.



استاد حوزه علمیه تصریح کرد: اوقاف به اعتماد سازی بیشتری نیاز دارد، زیرا برخی با تبلیغات شایعات علیه این سازمان اقدام می‌کنند که این شایعات سبب عدم اعتماد مردم می‌شود و شما با شفاف سازی می‌توانید این اعتماد را در میان مردم ایجاد کنید.



وی با اشاره به اهمیت و جایگاه وقف در اسلام اظهار داشت: باید مردم را به بحث موقوفات ترغیب کرد تا درآمد و رقبات اوقاف افزایش یابد و اطلاع رسانی دقیق و درستی داشته باشید، مطئمن باشید اگر به درستی اطلاع رسانی انجام دهید مردم به شما اعتماد خواهند کرد و در آینده نزدیک شاهد استقبال بسیار خوب مردم به موقوفات خواهیم بود.



آیت الله مکارم شیرازی افزود: نسبت به مناطق محروم بسیار اهمیت دهید، در برخی مناطق شیعیان در مضیقه هستند به گونه‌ای که از امکانات اولیه همچون حمام، مسجد و خانه عالم محروم‌اند.



وی اظهار داشت: به ساخت خانه عالم بسیار اهمیت دهید، باید خانه عالم قبل از مسجد ساخته شود؛ زیرا حضور عالم در مناطق از اهمیت خاصی برخوردار است و به خاطر حضور همین مبلغان دینی است که بسیاری از مسائل شرعی مردم حل می شود.



این مرجع تقلید در پایان گفت: ‌اعزام مبلغان خود را به مناطق محروم افزایش دهید، حتی اگر ممکن باشد به کشورهای منطقه و مسلمان هم اعزام مبلغ داشته باشد؛ زیرا آمادگی عجیبی نسبت به دریافت پیام اسلام و تشیع در میان جهانیان پیدا شده است.

