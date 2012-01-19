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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۸

سوادکوهی اعلام کرد:

21 میلیون تومان به بازسازی بقاع متبرکه قائم شهر اختصاص یافت

21 میلیون تومان به بازسازی بقاع متبرکه قائم شهر اختصاص یافت

قائم شهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امورخیریه قائم شهر گفت: امسال 21میلیون تومان اعتبار به بازسازی بقاع متبرکه قائم شهر اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح سوادکوهی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت:21 میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات سازمانی برای مرمت و بازسازی اختصاص یافت و 40 مدرسه امسال از محل اعتبارات استانی تخصیص اعتبار گرفتند.

وی از اختصاص 10 میلیون تومان اعتبار برای حوزه علمیه شهرستان خبر داد.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه قائم شهر افزود: 95 درصد موقوفات مازندران و قائم شهر برای امام حسین به عزاداری می پردازند.

سوادکوهی با بیان اینکه برخی از دستگاههای اجرایی در املاک وقفی استقرار دارند، افزود: مدیران باید با نگاه و اندیشه دینی و عرفانی نسبت به آن تلاش کنند.

وی تصریح کرد: انجام عبادت و فرائض دینی در املاک وقفی که اجاره آن مشخص نشده مشکل دینی و اسلامی دارد.

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کد مطلب 1513631

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