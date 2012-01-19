تیم صالحین ساری میهمان سرخسی خود را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم صالحین ساری در هفته نهم مسابقات دسته یک والیبال باشگاههای کشور، پیش از ظهر پنجشنبه در خانه میزبان تیم صنعت گاز سرخس بود و در پایان با نتیجه سه بر یک برابر میهمان خود صاحب برتری شد.

تیم صالحین ساری، در این مسابقه ست خود را درعین ناباوری و با امتیاز 27 بر25 به حریف سرخسی خود واگذار کرد.

بازیکنان تیم وحدت که جایگاه خود را در جدول متزلزل می دیدند و شکست های پی درپی آنان را از تیم های بالای جدول دور کرده بود، به خود آمدند و نتیجه را بازگرداندند.

سارویها، در ست های دوم، سوم و چهارم مسابقه نمایش قابل قبولی را ارائه دادند و با امتیازهای27 بر25، 25 بر21 و 25 بر18 پیروز از زمین مسابقه خارج شدند.

تیم صالحین ساری، با این پیروزی با ارزش خانگی جمع امتیازهای خود را به 9 رساند و در پایان هفته نهم این مسابقات با انجام هشت مسابقه و کسب سه پیروزی و پنج شکست در رده پنجم جدول رده بندی گروه هفت تیمی این مسابقات قرار گرفت.

تیم صالحین ساری، در هفته دهم این مسابقات در دیداری خارج ازخانه در آق قلا به مصاف تیم جیحون اگزوز این شهر می رود.

تیم های کاله جوان مازندران و صالحین ساری، دو نماینده مازندران در این مسابقات هستند.

مسابقات دسته یک والیبال مردان باشگاههای کشور، با شرکت 14 تیم در دو گروه در حال برگزاری است.