2000 پرونده به تعزیرات حکومتی زنجان ارجاع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجف زاده ظهر پنجشبه در جلسه تعزیرات حکومتی، افزود: از این تعداد پرونده ارجاع شده به تعزیرات حکومتی هزار و 515 فقره در بخش کالا و خدمات بوده، 489 فقره پرونده مربوط به بخش دارو و درمان، 174 فقره پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز است.

وی اظهار داشت: از این تعدادپرونده 199 فقره پرونده مختومه شده است که در این راستا نیروی انتظامی و اطلاعات نقش بسیار مهمی را ایفا کردند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی زنجان افزود: در بخش قاچاق کالا و ارز استان از رشد چشمگیری برخوردار بوده است و رتبه اول کشوری را در کشور دارد.

نجف زاده تاکید کرد: استان زنجان در مختومه کردن پرونده ها در کشور جایگاه بسیار خوبی را دارد.

وی پرونده های مانده در بحث نانوایان در سال گذشته را 25 فقره اعلام کرد و گفت: 199 فقره پرونده امسال به تعزیرات ارسال شده است و لذا در سه ماهه سوم سال جاری 211 فقره در مجموع تخلفات نانوایان مختومه است و 13 پرونده هم در دست پیگیری است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی زنجان گفت: در دی ماه در کلیه بخشها 650 فقره پرونده به سازمان ارجاع شده است.

نجف زاده یاد آور شد: در راستا ی نزدیکی به انتخابات و اجرای مرحله دوم طرح هدفمند سازی یارانه ها نوساناتی در ارتباط با ارز ایجاد شده که در این راستا کمیته تخلفات لحاظ شود و نظارت لازم بر بخشها و واحدها صورت گیرد.

وی افزود: در راستای جلوگیری از هر گونه تخلفات در کلیه بخشها باید مدیران تلاش مضاعف را در دستور کار قرار دهند.

