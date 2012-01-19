  1. استانها
  2. زنجان
۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۵۷

طی سه ماهه سوم امسال/

2000 پرونده به تعزیرات حکومتی زنجان ارجاع شد

2000 پرونده به تعزیرات حکومتی زنجان ارجاع شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: در سه ماهه سوم سال جاری دو هزار و 178 فقره پرونده در تعزیرات حکومتی رسیدگی شده که نسبت به سه ماهه دوم سال جاری از 90 درصد رشد برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجف زاده ظهر پنجشبه در جلسه تعزیرات حکومتی، افزود: از این تعداد پرونده ارجاع شده به تعزیرات حکومتی هزار و 515 فقره در بخش کالا و خدمات بوده، 489 فقره پرونده مربوط به بخش دارو و درمان، 174 فقره پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز است.

وی اظهار داشت: از این تعدادپرونده 199 فقره پرونده مختومه شده است که در این راستا نیروی انتظامی و اطلاعات نقش بسیار مهمی را ایفا کردند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی زنجان افزود: در بخش قاچاق کالا و ارز استان از رشد چشمگیری برخوردار بوده است و رتبه اول کشوری را در کشور دارد.

نجف زاده تاکید کرد: استان زنجان در مختومه کردن پرونده ها در کشور جایگاه بسیار خوبی را دارد.

وی پرونده های مانده در بحث نانوایان در سال گذشته را 25 فقره اعلام کرد و گفت: 199 فقره پرونده امسال به تعزیرات ارسال شده است و لذا در سه ماهه سوم سال جاری 211 فقره در مجموع تخلفات نانوایان مختومه است و 13 پرونده هم در دست پیگیری است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی زنجان گفت: در دی ماه در کلیه بخشها 650 فقره پرونده به سازمان ارجاع شده است.

نجف زاده یاد آور شد: در راستا ی نزدیکی به انتخابات و اجرای مرحله دوم طرح هدفمند سازی یارانه ها نوساناتی در ارتباط با ارز ایجاد شده که در این راستا کمیته تخلفات لحاظ شود و نظارت لازم بر بخشها و واحدها صورت گیرد.

وی افزود: در راستای جلوگیری از هر گونه تخلفات در کلیه بخشها باید مدیران تلاش مضاعف را در دستور کار قرار دهند.
 

کد مطلب 1513635

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها