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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۱

دلبری تاکید کرد:

مدیریت ایمنی و بهداشت در ساختار شهرداریها ایجاد شود

مدیریت ایمنی و بهداشت در ساختار شهرداریها ایجاد شود

قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم با بیان اینکه تامین بخشی از سلامت بر عهده مدیریت شهری است، بر ایجاد مدیریت ایمنی و بهداشت در ساختار شهرداریها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری قبل از ظهر پنجشنبه در همایش سلامت شغلی که با حضور جمعی از مسئولان و کارکنان شهرداری، شهرداران برخی مناطق و مراکز وابسته به شهرداری برگزار شد برخورداری از جامعه و شهر سالم را در گرو داشتن شهروندان سالم عنوان کرد و اظهار داشت: برای این منظور ابتدا باید از مجموعه شهرداری و خانواده های آنها شروع کرد.

وی افزود: نیروی انسانی هر جامعه ای به عنوان سرمایه های آن جامعه محسوب می شود و باید به مسئله سلامت این نیرو توجه شود تا بتوان از آن استفاده بهینه را انجام داد.

شهردار قم در ادامه تشکیل کمیته سلامت کارکنان شهرداری را ضروری عنوان کرد و گفت: وسائل مورد استفاده در محیط کار اداری باید استاندارد باشد و در تقسیم وظایف باید به علاقمندی و توان کارکنان توجه شود.

دلبری ادامه داد: همه کارکنان با در نظر گرفتن توان و علاقمندی اشان به وظیفه محول شده می توانند بازدهی بهتری داشته باشند.

وی افزود: در صورتی که به این فاکتورها توجه نشود باعث بروز آسیب و در نهایت هدر رفت سرمایه ها خواهد شد.

شهردار قم فعالیت‌های درمانگاه شهرداری را مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: توجه به سلامت کارکنان می تواند در بهره وری سازمان موثر باشد و این مسئله ای است که نباید به سادگی از کنار آن رد شد.

دلبری در بخش دیگری از سخنان خود بر تشکیل کلاس‌های آموزشی ویژه کارکنان و خانواده های آنها، توجه به بحث تغذیه آنها، استاندارد سازی مبلمان شهری و ... تاکید کرد.

وی در ادامه به مدیران توصیه کرد: تا در صورت بروز مشکلات روحی از کارکنان خود دلجویی و پی گیر مشکلات آنها باشند.

شهردار قم ابراز امیدواری کرد: در آینده شاهد شهر سالم، شهروند سلامت و شهرداری سلامت محور باشیم.

کد مطلب 1513636

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