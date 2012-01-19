مدیریت ایمنی و بهداشت در ساختار شهرداریها ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری قبل از ظهر پنجشنبه در همایش سلامت شغلی که با حضور جمعی از مسئولان و کارکنان شهرداری، شهرداران برخی مناطق و مراکز وابسته به شهرداری برگزار شد برخورداری از جامعه و شهر سالم را در گرو داشتن شهروندان سالم عنوان کرد و اظهار داشت: برای این منظور ابتدا باید از مجموعه شهرداری و خانواده های آنها شروع کرد.



وی افزود: نیروی انسانی هر جامعه ای به عنوان سرمایه های آن جامعه محسوب می شود و باید به مسئله سلامت این نیرو توجه شود تا بتوان از آن استفاده بهینه را انجام داد.



شهردار قم در ادامه تشکیل کمیته سلامت کارکنان شهرداری را ضروری عنوان کرد و گفت: وسائل مورد استفاده در محیط کار اداری باید استاندارد باشد و در تقسیم وظایف باید به علاقمندی و توان کارکنان توجه شود.



دلبری ادامه داد: همه کارکنان با در نظر گرفتن توان و علاقمندی اشان به وظیفه محول شده می توانند بازدهی بهتری داشته باشند.



وی افزود: در صورتی که به این فاکتورها توجه نشود باعث بروز آسیب و در نهایت هدر رفت سرمایه ها خواهد شد.



شهردار قم فعالیت‌های درمانگاه شهرداری را مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: توجه به سلامت کارکنان می تواند در بهره وری سازمان موثر باشد و این مسئله ای است که نباید به سادگی از کنار آن رد شد.



دلبری در بخش دیگری از سخنان خود بر تشکیل کلاس‌های آموزشی ویژه کارکنان و خانواده های آنها، توجه به بحث تغذیه آنها، استاندارد سازی مبلمان شهری و ... تاکید کرد.



وی در ادامه به مدیران توصیه کرد: تا در صورت بروز مشکلات روحی از کارکنان خود دلجویی و پی گیر مشکلات آنها باشند.



شهردار قم ابراز امیدواری کرد: در آینده شاهد شهر سالم، شهروند سلامت و شهرداری سلامت محور باشیم.