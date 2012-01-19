برتری تراکتورسازی و نفت آبادان و تساوی استقلال و فجر در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 15 امروز پنجشنبه با برگزاری پنج دیدار آغاز شد که در پایان نیمه اول این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:
* تراکتورسازی تبریز 2 - داماش گیلان یک
گلها: فرزاد حاتمی (34) و رودریگو توسی (45) برای تراکتورسازی و محمد غلامی (30) برای داماش
* ملوان بندرانزلی صفر - شاهین بوشهر صفر
* فجرسپاسی شیراز یک - استقلال یک
گلها: مهدی رجبزاده (10 - پنالتی) برای فجرسپاسی و مجتبی جباری (20 - پنالتی) برای استقلال
* مس کرمان صفر - صنعت نفت آبادان یک
گل: لئون پاچاچیان (45)
* فولادخوزستان صفر - ذوب آهن اصفهان صفر
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