هفته بیست و یکم لیگ برتر/ برتری تراکتورسازی و نفت آبادان و تساوی استقلال و فجر در پایان نیمه اول

نیمه نخست دیدارهای آغازین از هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برتری صنعت نفت آبادان و تراکتورسازی تبریز مقابل مس کرمان و داماش گیلان و ثبت نتیجه تساوی در سه بازی دیگر به اتمام رسید.