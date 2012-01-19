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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۵۷

هفته بیست و یکم لیگ برتر/

برتری تراکتورسازی و نفت آبادان و تساوی استقلال و فجر در پایان نیمه اول

برتری تراکتورسازی و نفت آبادان و تساوی استقلال و فجر در پایان نیمه اول

نیمه نخست دیدارهای آغازین از هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برتری صنعت نفت آبادان و تراکتورسازی تبریز مقابل مس کرمان و داماش گیلان و ثبت نتیجه تساوی در سه بازی دیگر به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15 امروز پنجشنبه با برگزاری پنج دیدار آغاز شد که در پایان نیمه اول این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:
* تراکتورسازی تبریز 2 - داماش گیلان یک
گل‌ها: فرزاد حاتمی (34) و رودریگو توسی (45) برای تراکتورسازی و محمد غلامی (30) برای داماش

* ملوان بندرانزلی صفر - شاهین بوشهر صفر

* فجرسپاسی شیراز یک - استقلال یک
گل‌ها: مهدی رجب‌زاده (10 - پنالتی) برای فجرسپاسی و مجتبی جباری (20 - پنالتی) برای استقلال

* مس کرمان صفر - صنعت نفت آبادان یک
گل: لئون پاچاچیان (45)

* فولادخوزستان صفر - ذوب آهن اصفهان صفر

کد مطلب 1513637

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