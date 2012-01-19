تبلیغات بصری در صدا و سیما در مورد وقف انجام شود/ افزایش اعزام مبلغ

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر پنج شنبه در دیدار حجت الاسلام علی محمدی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با وی با بیان این که دین اسلام یک دین اجتماعی است، تصریح کرد: اسلام می خواهد که همه انسان ها در سایه اجتماع زندگی کنند و این اجتماع در پناه اسلام از همه جهت الگو باشد.



وی ادامه داد: تاکید اسلام بر این است که مسلمانان از جهات مادی و معنوی دارای اجتماعی بسیار قدرتمند، عزتمند و توانمند باشند و برای به وجود آمدن چنین جامعه ای نیز قدم هایی در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برداشته شود.



آیت الله نوری همدانی در ادامه با بیان این که قرآن سه کتاب را معرفی می کند، یادآور شد: یکی کتاب برای هر فرد است که تمام اعمال انسان در آن ثبت و ضبط می شود و بعد از مرگ نیز این کتاب باز است.



وی تصریح کرد: برای مثال بعد از مرگ واقف، کسی که با نیت خوب خود به مالش جاودانگی داده همچنان باز است و آثاری که از وی باقی می ماند در آن ثبت و ضبط می شود.



کار سازمان اوقاف کاری تعالی آفرین و باعث پیشرفت کشور است



مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: کار عمل به نیات این واقفان بر عهده سازمان اوقاف است و کاری که افراد در این سازمان انجام می دهند، دارای اجر و بسیار تاثیرگذار و کاری تعالی آفرین و باعث پیشرفت کشور است.



آیت الله نوری همدانی افزود: کتاب دیگر کتاب بزرگی است که همه اتفاقات عالم هستی و بر اساس علت و معلول در آن ثبت می شود و کتاب سوم، برای هر امتی است چرا که عملکرد امت و جامعه بسیار مهم است.



وی با اشاره به این که انسان دارای دو وظیفه فردی و اجتماعی است، تصریح کرد: تشکیل یک نظام حکومتی اسلامی بسیار مهم است و امت باید حرکت کنند و این نظام اسلامی را بسازند و ساخت این امت و حکومت یک وظیفه اجتماعی است.



استاد برجسته خارج فقه حوزه علمیه قم در ادامه وقف را یک موضوع مهم در ساختن یک اجتماع خوب دانست و گفت: باید به تبلیغات بصری در مورد واقف، موقوفات و موارد مصرف آنها در صدا و سیما پرداخته شود تا مردم بدانند موقوفات در جامعه تا اندازه کارساز است و این کار می تواند تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.



وی در ادامه خواستار افزایش اعزام مبلغان از سوی سازمان اوقاف شد و بیان داشت: سازمان اوقاف ابتدا باید مبلغانی آگاه به زمان، و دشمن شناس تربیت کند و در زمان تبلیغ نیز دستاوردهای کشور را برای مردم بیان کنند.



تاکید بر تدوین کتاب های تاریخ، حدیث و تفسیر متقارن



نوری همدانی همچنین از مسئولان اوقاف کشور خواست تا با امکاناتی که دارند و افراد مجهزی که تربیت می کنند، به تدوین کتاب‌های تاریخ متقارن، تفسیر متقارن و حدیث متقارن همت کنند و در این خصوص یادآور شد: اهل تسنن به ویژه وهابیون به دنبال کم رنگ کردن تاریخ، احادیث و آیاتی که مربوط به اهل بیت(ع) است، هستند و ما باید در مقابله با آنها این کتب را با کار دقیق تدوین کنیم.

