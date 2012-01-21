آفت "شب پره مینوز" در کمین مزارع گوجه فرنگی هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، "شب پره مینوز" آفتی خطرناک است که به تمامی مراحل رشدی گیاه میزبان حمله کرده و بین 50 تا 100 درصد خسارت وارد می کند که خسارت آن به صورت کاهش رشد گیاه میزبان، ایجاد مینوز در برگ، خسارت به میوه وکاهش بازارپسندی، قابل مشاهده است و با توجه به خسارتهای وارده، در لیست آفات قرنطینه ای اکثر کشورها قرار گرفته بطوریکه به دلیل انتشار و انتقال در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران و به تبع آن در استان هرمزگان نیز مشاهده شده است.

حشرات کامل این آفت حدود 10 میلیمتر طول دارند و دارای بدنی خاکستری تا روشن با لکه های نقره ای رنگ تا خاکستری، شاخکهای نخی و به طور متناوب با رنگ تیره و روشن دیده می شوند. که حشرات ماده بین 260 تا 300 عدد تخم روی برگهای گیاه میزبان می گذارند و بیشترین تخم گذاری آفت در دو روز اول خروج حشرات کامل انجام می شود.

تخم ها بعد از پنج تا هفت روز تفریخ می شوند دوره چهار سن لاروی آنها در طی مدت 20 روز سپری می شوند لاروهای سن آخر با تنیدن پیله در اطراف خود در داخل خاک یا روی برگها تبدیل به شفیره می شوند.

سرپرست معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در نشست مطبوعاتی گفت: پروانه مینوز در سالهای اخیر از مناطق بومی خود یعنی آمریکا از طریق نقل و انتقال اندامهای گیاهی میزبان بخصوص گوجه فرنگی، به کشورهای حوزه اروپا، آفریقا، آسیا و بخصوص کشورهای همسایه ایران منتقل شده است و گوجه فرنگی از مهم ترین میزبانهای این آفت محسوب می شود.

طهماسب غلامپور افزود: برنامه ردیابی این آفت از سال 88 با فرمون های تهیه شده مورد توجه سازمان حفظ نباتات قرار گرفت و در نتیجه با توجه به ردیابی های انجام شده در مهر ماه سال 89 از استانهای کردستان و ایلام، در اردیبهشت امسال از استانهای کرمانشاه و خوزستان در تیرماه از استانهای لرستان آذربایجان شرقی و اصفهان و در شهریورماه نیز از تهران، قزوین، مرکزی، چهارمحال بختیاری و کهکیلویه و بویر احمد گزارش شد.

وی اظهار داشت: در مهرماه سال جاری اولین گزارش وجود آفت از منطقه حاجی آباد ثبت شد و پس از آن در سایر مناطق استان نیز این آفت گزارش گردید. که با توجه به افرایش دما پیش بینی می شود از اواخر بهمن ماه با بالا رفتن درجه حرارت هوا، میزان خسارت بالا رود.

غلامپور اضافه کرد: از آنجا که استان هرمزگان یکی از مهم ترین قطبهای تولید گوجه فرنگی خارج از فصل است و همه ساله درصدی از این محصول به خارج استان صادر می شود و امسال نیز با توجه به سطح زیرکشت 13 هزار و 500 هکتار از زمینهای کشاورزی استان به کشت گوجه فرنگی و پیش بینی برداشت 450 هزار تن محصول، اقداماتی از جمله تامین تجهیزات شکار انبوه اعم از تله و فرمون برای جلوگیری از خسارت و انتشار بیشتر صورت گرفته است.

غلامپور تصریح کرد: با توجه به سطح بالای کشت گوجه فرنگی در استان، کنترل و مدیریت خسارت این آفت نیاز به مشارکت بهره برداران و رعایت دقیق دستورالعمل های صادره از سوی سازمان حفظ نباتات است.

سرپرست معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، با اشاره به اینکه استفاده از تله های فرمونی و نوری از جمله روشهای کنترل خسارت این آفت است، از بهره برداران و کشاورزان خواست که نسبت به نصب تله های نوری و فرمونی در مزارع گوجه فرنگی اقدام کنند و اطلاعات بیشتر در این زمینه را از کارشناسان حفظ نباتات و مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها دریافت کنند.

از آنجایی که این آفت به مراحل مختلف رشدی گیاه شامل گل، برگ، ساقه و میوه میزبان خسارت می زند علایم خسارت روی برگها به صورت مینوز و روی میوه ها به صورت لهیدگی میوه ها دیده می شود و خروج فضولات لاروی در محل فعالیت لاروها که به رنگ متمایل به قهوه ای است از دیگر علایم آلودگی آفت است. میوه های آلوده، لهیده و دارای حفره های کانال مانندی است که از بازارپسندی آنها به شدت کاسته می شود. انتقال آفت همراه با نشاء و میوه گوجه فرنگی از عمده ترین راههای انتقال این آفت محسوب می شوند.

ردیابی به دو صورت ردیابی مشاهده ای: ردیابی میوه ها و برگهای گیاه میزبان و مشاهده آثار مینوز بر روی برگها و خروج توده های فضولات لاروی بر روی میوه ها از روشهای مهم ردیابی مشاهده ای این آفت و ردیابی فرمونی: از تله های دلتا، جکسون و تشتکهای آبی همراه با فرمون استفاده می شود.

اقدامات زراعی و پیشگیرانه بر علیه آفت از طریق بازدید میوه های گوجه فرنگی در سطح میادین میوه و تره بار، معدوم کردن و سوزاندن بقایای گیاهی وعلفهای هرز، بیل زدن کف مزارع و گلخانه ها، استفاده از توری مناسب و درب دو لایه برای جلوگیری از ورود حشرات کامل به داخل گلخانه، جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال اندام گیاهی آلوده از خارج به داخل گلخانه، انتقال نشاء به گلخانه پس از بررسی کامل و اطمینان از عدم آلودگی به تخم ، لارو، شفیره و حشرات کامل آفت، ردیابی افت پس از ورود نشاء به گلخانه و مزارع از مهمترین اقدامات پیشگیری از آلودگی به آفت هستند.