حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم تعیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی ساداتی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با کارگران مازندران اظهار داشت: حقوق امسال جامعه کارگری در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه نرخ تورم سال 89 بانک مرکزی 12.4 درصد اعلام شد و افزود: نتایج آمارگیری، درآمد و هزینه های خانوارها 14.6 درصد در شهرها و 15.55 درصد در روستاها است.

وی افزود: تحریم های اقتصادی برای نزدیک شدن به انتخابات است.

به گفته وی، در33 سال از انقلاب گذشته همه مردم و کارگران مسئله انتخابات را یک مسئله ملی می دانند و به آن توجه ویژه ای دارند و یک رای در صندوق مثل تیری به سمت استکبار جهانی شلیک می شود.

وی افزود: اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی ،جامعه کارگری از کاندیدایی که نامشان را با کارگران امضا کنند و گام بیشتری برای این جامعه کارگری بردارند.

ساداتی تصریح کرد: افرادیکه انتخاب می شوند باید به فکر مطالبات کارگران و مردم باشند.

وی با اشاره به عامل اصلی تولید کارگران و مدیریت تولید کارفرما و دولت که حامی مردم است تصریح کرد: خواسته ما از نمایندگان آینده این است که به کارگر توجه ویزه شود چرا که آنها در معرض خطر و بحران شدید قرار می گیرند.

وی با تاکید بر شرایط سخت زندگی، بحران اقتصادی و کمبودهای تولید و فروش و نرخ تورم که مسائل مهم اجتماع است گفت: اگر مسئله مشاغل سخت و زیان آور مطرح شود باید به تفکیکهای شغلی و زیان آور بودن بعضی از کارها توجه شود.