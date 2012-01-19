نقش رسانه ها پیرامون ترویج فرهنگ وقف در مازندران اساسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی گفت: فرهنگ مقدس وقف در سطح استان نیاز به همت همه دستگاهها و نهادها و مردم ولایتمدار به ویژه همکاری صدا و سیما و رسانه های خبری استان دارد.

وی افزود: مازندران با دارا بودن بیش از هزار و 200امامزاده و 13 هزار موقوفه در سطح کشور در ردیف رتبه های برتر قرار دارد و این نشان از ولایتمداری و عشق و علاقه مردم این سرزمین به ائمه معصومین (ع) دارد.

سهرابی ادامه داد: در مازندران بیش از 130هزار رقبه وجود دارد و این تعداد فقط 30 درصد از رقبات شناسایی شده موقوفات استان است.

وی از همه مردم و نهادهای دولتی و خصوصی درخواست کرد که نسبت به اطلاع یافتن از موقوفه بودن املاک خود به ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستانها مراجعه تا نسبت به حقوق موقوفه ادای دین کنند و با تنظیم سند اجاره و پرداخت حقوق موقوفات مدیون واقفین خیراندیش نباشند.

مدیر کل اوقاف استان مازندران با اشاره به هزینه کرد عواید موقوفات استان طبق نیات واقفین خیراندیش گفت: تمام درآمد موقوفات صرف نیات واقفین خیراندیش خواهد شد و اوقاف طبق نیات واقفین عمل خواهد کرد.

سهرابی به بقاع متبرکه و امورات فرهنگی در این اماکن اشاره کرد و افزود: در استان عملیات 100 امامزاده احداثی آغاز شد و برای امامزادگان شاخص طرح جامع و برای دیگر امامزادگان طرح تیپ اجرا می شود.

وی گفت: در سال جاری سه میلیارد تومان اعتبار برای مساجد و اماکن مذهبی استان از سوی دولت تخصیص داده شده است.

وی امورات فرهنگی در امامزادگان را اجرای برنامه های قرآنی، فرهنگی در مناسبتها، اعزام مبلغ، برگزاری نمازهای جماعت و ادعیه ، برگزاری طرح سوگواره یاس نبوی جشن اکمال دین نبوی و ولایت علوی، طرح آرامش بهاری، طرح نشاط معنوی و دهها برنامه دیگر ذکر کرد.