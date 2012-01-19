  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۵

ارجمندی:

10 درصد پرستاران خراسان جنوبی به عوارض شغلی مبتلا شدند

10 درصد پرستاران خراسان جنوبی به عوارض شغلی مبتلا شدند

بیرجند - خبرگزاری مهر: عضو هیئت مدیره نظام پرستاری خراسان جنوبی گفت: هم اکنون 10 درصد از نیروهای فعال پرستار استان دچاز عوارض جسمی ناشی از کار شدند.

به گزارش خبرنگارمهر، محمد ارجمندی ظهر پنجشنبه در جلسه دیدار اعضای نظام پرستاری استان با استاندار، از فعالیت 666 پرستار در سطح استان خبر داد و گفت: این تعداد پرستار در شش بیمارستان استان مشغول فعالیت هستند.

وی پرستاری را جزو مشاغل سخت دانست و عنوان کرد: هم اکنون 10 درصد جامعه پرستاری استان دچارعوارض جسمی ناشی از شغل شده و متقاضی بازنشستگی پیش از موعد هستند.

ارجمندی با اشاره به کمبود نیروی پرستاری در استان، گفت: قبل از اجرای طرح بهره وری نظام پرستاری استان با 380 نفر کمبود نیرو مواجه بود که در سهمیه استخدام اسفندماه 150 نفر به خراسان جنوبی اختصاص یافت.

کمبود 360 پرستار در بیمارستانهای خراسان جنوبی

عضو هیئت مدیره نظام پرستاری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بیمارستانهای استان با 180 نفر کمبود نیرو مواجه است، افزود: این در حالی است که سه بیمارستان در سال آینده نیز تحویل خواهند شد و به 180 نیرو نیاز دارند که جامعا نیروی مورد نیاز بیمارستانهای استان به 360 نفر خواهد رسید.

ارجمندی در پایان یادآور شد: خراسان جنوبی با کمبود شدید نیروی پرستار مواجه بوده و باید برای ایجاد آرامش و امنیت در نیروهای موجود رفاهیات اجتماعی ساماندهی شود.

کد مطلب 1513645

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها