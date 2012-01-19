10 درصد پرستاران خراسان جنوبی به عوارض شغلی مبتلا شدند

به گزارش خبرنگارمهر، محمد ارجمندی ظهر پنجشنبه در جلسه دیدار اعضای نظام پرستاری استان با استاندار، از فعالیت 666 پرستار در سطح استان خبر داد و گفت: این تعداد پرستار در شش بیمارستان استان مشغول فعالیت هستند.

وی پرستاری را جزو مشاغل سخت دانست و عنوان کرد: هم اکنون 10 درصد جامعه پرستاری استان دچارعوارض جسمی ناشی از شغل شده و متقاضی بازنشستگی پیش از موعد هستند.

ارجمندی با اشاره به کمبود نیروی پرستاری در استان، گفت: قبل از اجرای طرح بهره وری نظام پرستاری استان با 380 نفر کمبود نیرو مواجه بود که در سهمیه استخدام اسفندماه 150 نفر به خراسان جنوبی اختصاص یافت.

کمبود 360 پرستار در بیمارستانهای خراسان جنوبی

عضو هیئت مدیره نظام پرستاری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بیمارستانهای استان با 180 نفر کمبود نیرو مواجه است، افزود: این در حالی است که سه بیمارستان در سال آینده نیز تحویل خواهند شد و به 180 نیرو نیاز دارند که جامعا نیروی مورد نیاز بیمارستانهای استان به 360 نفر خواهد رسید.

ارجمندی در پایان یادآور شد: خراسان جنوبی با کمبود شدید نیروی پرستار مواجه بوده و باید برای ایجاد آرامش و امنیت در نیروهای موجود رفاهیات اجتماعی ساماندهی شود.