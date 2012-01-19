احداث بیمارستان خیریه شمال شهر بیرجند نیازمند واگذاری زمین است

به گزارش خبرنگارمهر، محمد محمودی راد ظهر پنجشنبه در جلسه دیدار اعضای نظام پرستاری استان با استاندار، خواستار واگذاری زمین رایگان برای احداث بیمارستان خیریه در شمال شهر شد و اظهار داشت: این بیمارستان با هدف اشتغالزایی و رفع مشکلات مردم محروم شهر احداث می شود.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هیئت مدیره در سال 87 مجوز احداث بیمارستان خیریه به نظام پرستاری را داده، افزود: در این راستا باید زمین رایگان واگذار و تسهیلاتی تا سقف معین به آن پرداخت شود.

وی ادامه داد: در این راستا قانون بودجه وزرات بهداشت در سال 86 و 87، مفادی برای واگذاری زمین رایگان باید در اختیار پروژه های که خارج از وزرات بهداشت احداث می شود قرار گرفته و 25 درصد تسهیلات نیر به آنها پرداخت شود که با تغییر بودجه در سال گذشته این مفاد عوض شده و احداث بیمارستان خیریه بیرجند با مشکل مواجه شده است.

وی با اشاره به مشکلات پیشروی پرستاران استان، تصریح کرد: با برنامه ریزی برای رفع مشکلات اجتماعی، مسکن، تفریحات و شیف کاری این نیروها ارائه خدمات به بیماران در بیمارستان ها بهتر خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری خراسان جنوبی کمبود فضای کاری را ازجمله مشکلات نظام پرستاری برشمرد و یادآور شد: در حال حاضر نظام پرستاری در یک اتاق در بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند فعالیت می کند و با وجود بیش از یک هزار عضو با مشکلات مکانی مواجه است.