به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دنیزلی در نشست خبری پیش از دیدار پرسپولیس - مس سرچشمه ضمن بیان مطلب فوق گفت: در فوتبال در هیچ موقعیتی رقیبی را دست کم نباید گرفت و این موضوع ربطی به جایگاه حریف در جدول رده بندی ندارد. حریفمان در هرجای جدول باشد، نباید آن را دست کم بگیریم.
وی ادامه داد: باید با تمرکز بالا و قوت بیشتری در میدان حاضر شویم، زیرا تیم مس در امتحان مرگ و زندگی قرار داشته و امیدهایش برای موفقیت ادامه دار است. به همین خاطر طوری بازی میکنیم که در بازی مقابل این تیم با آمادگی کامل به میدان برویم.
سرمربی تیم پرسپویس خاطرنشان کرد: مسیها در هر بازی دنبال گرفتن امتیاز هستند و این موضوع را به بازیکنانم تذکر دادم و از اینجا باز هم تذکر میدهم، هر مسابقهای برای ما از حداکثر اهمیت برخوردار است و باید با تمام قوا برای موفقیت در آن به میدان برویم.
وی در پاسخ به این سئوال که "همانند سالهای گذشته تیمش به راحتی گل میزند و به راحتی گل میخورد، دلیل این اتفاق چیست؟"، اظهار داشت: در سه بازی گذشته اینگونه بوده و ما نشان دادیم راحت گل میخوریم. ولی باید بگویم هم کسی که گل میزند و هم کسی که گل میخورد از تیم ماست، من دنبال این هستم که راحت گل بزنیم و سخت گل بخوریم ولی تا به امروز به خواستهمان نرسیدهایم.
دنیزلی خاطرنشان کرد: هرروز که میگذرد بازیکنان بهتر مرا می شناسند و عملکرد بهتری دارند. این ضعف دفاع تیم نیست که گل می خوریم، بلکه ضعف تیم است.
خبرنگاری پرسید که به نظر شما لیگ ایران ظرفیت برگزاری با 18 تیم را دارد؟ که دنیزلی اینگونه پاسخ داد: فکر میکنم 18 تیم برای ایران عدد مناسبی باشد زیرا برای اینکه کل فصل فوتبالیتان پر شود، لیگ میتواند به اعداد 16 و 20 تیم هم برگزار شود، اما فکر میکنم با توجه به شرایط ایران 18 تیم خوب باشد.
وی در مورد تفاوت فوتبال ایران و ترکیه اظهار داشت: این تفاوت را باید از لحاظ لیگهای برتر دو کشور بررسی کرد که لیگ ترکیه قویتر از ایران است و دلیل این اختلاف بازیکنان خارجی هستند که در لیگ ترکیه بازی میکنند. البته بین تیمهای ملی دو کشور اختلاف زیادی نمیبینم اما در باشگاهها اختلاف زیاد است.
وی که در ابتدای ورودش به ایران گفته بود عملکرد ضعیف پرسپولیس باعث نیامدن تماشاگران به ورزشگاه شده است، پیش بینی خود از تعداد تماشاگران را برای دیدار با مس سرچشمه این چنین مطرح کرد: من عدد دقیقی را نمیتوانم در این خصوص مطرح کنم اما قطعا تعداد آنها از بازی قبلی ما در آزادی بیشتر خواهد بود. هدف ما این است که با ارائه بازیهای بهتر و تلاش بالاتر در هر بازی بالاتر از 50 هزار تماشاگر را به ورزشگاه بیاوریم.
وی همچنین اضافه کرد: یکی از مهمترین قسمتهای زیبایی فوتبال تماشاگران و هواداران هستند، وقتی زیباترین بازی دنیا هم بدون تماشاگر برگزار شود، خیلی لذت بخش نخواهد بود.
دنیزلی در پایان با اشاره به حضور کم تعداد خبرنگاران در این نشست با بیان اینکه به نظر میرسد، شما هم این بازی را دست کم گرفته اید، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، که در بازی ال کلاسیکو طرفدار کدام تیم بودند، گفت: من طرفدار بارسلونا بودم.
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