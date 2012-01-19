پیکر مربی تیم کاله مازندران تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم جعفر خراسانی از پیشکسوتان ورزش والیبال مازندران بوده که حدود 58 سال سن داشت، روز گذشته به علت سکته مغزی فوت کرد.

در مراسم تشیع جنازه مرحوم خراسانی، همدوره ها و شاگردان او از جمله مصطفی مظلوم، افشین اولیایی، حسن منصوری و مرتضی حق شناس بازیکنان و مربیان سابق تیم ملی والیبال و علی رضا نادی کاپیتان فعلی تیم ملی حضور داشتند.

حسن کوچک زاده، ابولقاسم نائیجی، حشمت امیدی و محمد شعبانپور از هم دوره های مرحوم خراسانی و اهالی و پیشکسوتان رشته های مختلف ورزشی کشور و مازندران، در مراسم تشیع جنازه او حضور داشتند.

پیکر مرحوم جعفر خراسانی، از مربیان پیشکسوت و سازنده والیبال آمل با حضور پرشورعلاقمندان به ورزش ظهر پنجشنبه از مقابل مسجد حاج علی کوچک آمل تا حسینیه هدایت این شهر تشیع و به خاک سپرده شد.

مرحوم خراسانی در پست پاسور از بهترین های مازندران در دوران بازی خود بود و خدمات ارزنده او در پرورش بازیکنان مستعد اکنون در تیم های لیگ برتری و دسته یکی کشور به ثمر نشسته است.

