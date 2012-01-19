میناب با 33برنامه به استقبال دهه مبارک فجر می رود

علی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: شهرستان میناب به عنوان دومین شهرستان استان هرمزگان در ایام دهه مبارک فجر امسال باهدف انتقال ارزشهای انقلاب اسلامی به نسل جوان 33برنامه ویژه در سراسر شهرستان برگزار خواهد کرد.

اسلامی افزود: به علت همزمان شدن انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایام مبارک دهه فجر برگزاری مراسم با دقت عمل بیشتر برای جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد مخالف و معاند نظام برای تخریب چهره کاندیدا ها انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای برگزاری هرچه باشکوه تر این برنامه ها در شهرستان اقدام به تشکیل 18کمیته کرده ایم، اظهارداشت: کمیته های اطلاع رسانی،تبلیغات، پشتیبانی، مراسمات، نظارت و ارزیابی، دانشجویی و دانش آموزی، کمیته روستایی، فضاسازی، کارگری، اصناف، زنان و کمیته امنیت با ارائه برنامه های لازم برای برگزاری مراسم در این ایام مبارک با دستگاه ها و نهاد های مربوطه هماهنگی لازم را خواهند داشت.

وی 33برنامه کلی پیش بینی شده در شهرستان میناب را به تفکیک 15برنامه در بخش مرکزی شش برنامه رادر بخش توکهور و هشتبندی و شش برنامه در بخش سندرک و شش برنامه در بخش بندزرک عنوان کرد.