347 موقوفه در اردبیل امسال ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام وحدت مشهوری نظری بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات موقوفات شهرستان مشگین شهر اظهار داشت: علاوه بر موقوفات 72 بقعه متبرکه نیز در این دو شهرستان در سامانه اوقاف و امورخیریه استان ثبت شده است.

وی توسعه و ساماندهی امامزاده ها و اماکن مقدس و بقعه های متبرکه را از مهمترین برنامه های سازمان اوقاف و امور خیریه این استان در سال آینده عنوان کرد.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان اضافه کرد: تلاش می کنیم با حمایتها و اعتبارات ویژه دولت و مشارکت واقفان استان امامزاده ها و بقعه های متبرکه را در سطح استان ساماندهی کنیم.

وی با بیان اینکه فرهنگ وقف باید در جامعه نهادینه شود، افزود: واقفان استان امسال بیش از یک میلیارد ریال برای احداث مساجد، کمک به فقرا و بیماران نیازمند پرداخت کرده‌اند.

مشهوری نظری با اشاره به آغاز هفته وقف از اول بمهن ماه همایش بزرگ وقف، تجلیل از واقفین و غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا و اماکن مقدسه و متبرکه را از مهمترین برنامه های این هفته اعلام کرد.

وی همچنین از برگزاری همایش بزرگ وقف در استان با هدف احیای فرهنگ وقف خبر داد و ابراز داشت: همایش بزرگ وقف روز ششم بهمن ماه از ساعت 10 صبح در سالن ولایت اردبیل آغاز می شود.