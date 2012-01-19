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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

مشهوری نظری:

347 موقوفه در اردبیل امسال ثبت شد

347 موقوفه در اردبیل امسال ثبت شد

مشگین شهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان اردبیل از ثبت 247 موقوفه در اردبیل و 100 موقوفه در مشگین شهر طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام وحدت مشهوری نظری بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات موقوفات شهرستان مشگین شهر اظهار داشت: علاوه بر موقوفات 72 بقعه متبرکه نیز در این دو شهرستان در سامانه اوقاف و امورخیریه استان ثبت شده است.

وی توسعه و ساماندهی امامزاده ها و اماکن مقدس و بقعه های متبرکه را از مهمترین برنامه های سازمان اوقاف و امور خیریه این استان در سال آینده عنوان کرد.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان اضافه کرد: تلاش می کنیم با حمایتها و اعتبارات ویژه دولت و مشارکت واقفان استان امامزاده ها و بقعه های متبرکه را در سطح استان ساماندهی کنیم.

وی با بیان اینکه فرهنگ وقف باید در جامعه نهادینه شود، افزود: واقفان استان امسال بیش از یک میلیارد ریال برای احداث مساجد، کمک به فقرا و بیماران نیازمند پرداخت کرده‌اند.

مشهوری نظری با اشاره به آغاز هفته وقف از اول بمهن ماه همایش بزرگ وقف، تجلیل از واقفین و غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا و اماکن مقدسه و متبرکه را از مهمترین برنامه های این هفته اعلام کرد.

وی همچنین از برگزاری همایش بزرگ وقف در استان با هدف احیای فرهنگ وقف خبر داد و ابراز داشت: همایش بزرگ وقف روز ششم بهمن ماه از ساعت 10 صبح در سالن ولایت اردبیل آغاز می شود.

کد مطلب 1513658

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