۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

تردد در بیشتر محورهای ارتباطی روان است

طبق اطلاعیه مرکز مدیریت راههای کشور با توجه به تصاویر دوربین های نظارتی مرکز و براساس آخرین اطلاعات دریافتی از سامانه های هوشمند ترافیک، اکنون تردد در بیشتر محورهای ارتباطی به صورت عادی و روان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است که به رانندگان محترم وسایل نقلیه توصیه می شود به هنگام سفر تجهیزات ایمنی به همراه داشته و با سرعت مطمئنه رانندگی کنند. همچنین محور شمشک به دیزین در استانهای تهران و البرز به علت بارش برف و نبود ایمنی کافی تااطلاع بعدی مسدود است.

بر این اساس، مجموع کل تردد ثبت شده امروز 4158345 وسیله بوده است که نسبت به مشابه روزگذشته یک درصد افزایش داشته است.

میانگین سرعت تردد در شبکه 82 کیلومتر در ساعت بوده است که نشانگرروان بودن ترافیک در سطح شبکه راههای کشور است.

سهم تردد وسایل نقلیه سنگین 21 درصد است که انتظار می رود با توجه به محدودیتهای ترافیکی اعمال شده برای وسایل نقلیه سنگین در برخی از محورها توسط پلیس راه کشور برای امروز و فردا کاهش6 الی 7 درصدی را داشته باشد.

همچنین طبق اطلاعیه مرکز مدیریت راههای کشور آزاد راه تهران-کرج دارای بیشترین تردد وسایل نقلیه طی 24 ساعت گذشته بوده است.

