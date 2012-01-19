نیروی انتظامی از ارکان اصلی قوام و سربلندی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کریم کشوری پیش از ظهر پنجشنبه در یادواره "516" شهید انتظامی استان کرمانشاه، گفت: بر اساس آیات قرآن، خداوند شهدا را از میان مجاهدان فی سبیل الله انتخاب کرده و آنان را برای تقرب به درگاهش خالص می گرداند و همین شهدا را نیز شاهد و حجت بر حقانیت دین خود در میان مردم قرار می دهد و گواهی خواستن خداوند از شهدا جهاد و کشته شدن در راه اوست.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: بر پایه این اعتقاد و باور است که شهادت بزرگ مردان وادی ایثار نه تنها بر بازماندگان و یاران دشوار نیست بلکه باعث آرامش خاطر آنان نیز خواهد بود.

سردار "کشوری" با اشاره به فرمایش رهبر فرزانه انقلاب و نامیدن کارکنان نیروی انتظامی به عنوان "مجاهدان فی سبیل الله"، تاکید کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مظهر اقتدار نظام اسلامی، با حرکت مومنانه و مجاهدانه خود سهم به سزایی در ارتقای امنیت کشور داشته و یکی از پایه ها و ارکان اصلی پیشرفت، قوام و سربلندی کشور است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، در خاتمه پایان تجلیل از شهدا را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و مایه بقا انقلاب اسلامی دانسته و تاکید کرد: امروز مهم ترین وظیفه ما، ادامه مسیر و آرمان شهدا در تبعیت از ولی امر است.

