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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

منصوریان:

570 کنتور هوشمند آب و برق در خراسان جنوبی نصب شد

570 کنتور هوشمند آب و برق در خراسان جنوبی نصب شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: درحال حاضر 570 کنتور دیجیتال در سطح شهرستانهای استان نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی منصوریان در بازدید از روند اجرای کنتور های هوشمند برداشت قانونمند و کنترل شده از آبهای زیرزمینی اظهارداشت: بالا بردن بهره وری برداشت آب و اعمال مدیریت مصرف آب و برق ازمهمترین دستاوردهای نصب و راه انداری کنتورهای هوشمند است.

وی اندازه گیری همزمان میزان مصرف آب و برق مشترکین کشاورزی و قابلیت کنترل برداشت عادلانه آب و برق  از سفره های زیرزمینی را ازجمله قابلیت های  این نوع کنتورها نسبت به کنتورهای قبلی  دانست.

وی بیان داشت: برای نصب و توسعه کنتورهای هوشمند با همکاری شرکت آب منطقه ای استان، هدف گذاری لازم انجام  شده و اقدامات لازم در جهت تامین آن صورت پذیرفته است.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق خراسان جنوبی ابراز امیدواری کرد: تا پایان نیمه اول سال 91 کلیه کنتورهای مشترکین کشاورزی استان به کنتورهای هوشمند تبدیل و مجهز خواهند شد.

منصوریان یادآورشد: این در حالی است که در قانون تکلیف شده باید تا پایان سال 91 کل چاه های کشاورزی به این کنتورها مجهز شوند.

منصوریان بیان کرد: بهای انرژی در چاه های کشاورزی  به ازای هرکیلو وات ساعت 80 ریال در ساعات عادی، 40 ریال در کم باری و 120 ریال در ساعات اوج بار  محاسبه می شود.

وی ادامه داد: کنتور هوشمند قابلیت این را دارد که در ساعات اوج بار چاه کشاورزی را از مدار خارج کند و این از لحاظ اقتصادی به نفع کشاورزان خواهد بود.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و واقعی شدن تعرفه برق مشترکان بر نصب وبهره برداری ازاین کنتورها تاکید کرد و یادآورشد: هم اکنون 121 دستگاه از این کنتورها در شهرستان بیرجند،240 دستگاه در شهرستان قاین ،102 دستگاه در  شهرستان سرایان، 72 دستگاه در شهرستان سربیشه و 35 دستگاه درشهرستان درمیان نصب شده است.

منصوریان به پیاده سازی سیستم های اندازه گیری هوشمند  AMI اشاره کرد و گفت: قرار است سیستم های اندازه گیری هوشمند AMI  در کل کشور پیاده شود که استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی اولین استانها در اجرای این طرح هستند.

کد مطلب 1513663

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