رفع مشکلات رفاهی پرستاران خراسان جنوبی در دستور کار مدیران قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید ظهر پنجشنبه در جلسه دیدار با اعضای نظام پرستاری استان، اظهار داشت: مشکلات رفاهی از جمله ایاب ذهاب، برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی و رفع مشکلات مسکن قشر پرستار در استان باید بیش از پیش مورد اهتمام ویژه مسئولان اجرایی استان قرار گیرد.

وی رسیدگی و رفع مشکلات نظام پرستاری استان را از جمله مباحث مهم استان دانست و عنوان کرد: در این راستا باید مسئولان مربوطه اهتمام ویژه داشته و برای رفع مشکلات این قشر برنامه ریزی و اقدام کنند.

استاندار خراسان جنوبی به وجود مشکلات متعدد در استان تازه تاسیس خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: در این استان به دلیل دوری از مرکز و عدم وجود نیروهای متخصص پزشکی با مشکلاتی مواجه است که باید در اولویت کاری مسئولان اجرایی قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت بخش بهداشت و درمان در سطح جامعه، تاکید کرد: پیگیری امور پرستاران بویژه مسائلی از قبیل واگذاری زمین برای ساخت مسکن، پرداخت تسهیلات و اجرای برنامه های رفاهی و تفریحی برای این قشر باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.

رشید با اشاره به پتانسیل و ظرفیت موجود در نظام پرستاری استان، عنوان کرد: توانمندی این قشر برای مسائل پژوهشی و علمی و رفع مشکلات استان باید مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید براینکه مشکلات این قشر باید اولویت بندی و سپس مرتفع شود، تصریح کرد: در این راستا مسئولان موظفند با اولویت بندی مسائل و مشکلات این قشر اقدام به رفع آنها کنند.

وی به اقدامات دولت نهم و دهم در راستای رفع مشکلات پرستاران اشاره کرد و ادامه داد: توجه به مسائل پرستاران از اهمیت خاصی برخوردار بوده که بخشی از آن در قالب لایحه مجلس قرار گرفته است.

رشید با اشاره به اطلاع رسانی و فرهنگی سازی بیشتر در راستای تکریم پرستاران در بیمارستانها، اظهار داشت: باید به گونه ای در سطح جامعه فرهنگ سازی شود که این قشر با اهانت و توهین بیماران مواجه نشوند.

وی احداث بیمارستانهای خیریه در مناطق محروم استان را ضروری دانست و یادآور شد: واگذاری زمین رایگان از سوی نهادها انجام خواهد شد و تا حد امکان تسهیلات نیز پرداخت خواهد شد اما باید قسمت اعظم کار با مشارکت بخش خصوصی و مردم انجام شود.