نمایشگاه های بهاره در پنج نقطه کرج برپا می شود

بلال خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قبل از اتمام سال جاری نمایشگاه های بهاره حداقل در پنج نقطه متفاوت شهر دایر می شود.



معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز ادامه داد: هدف از این کار ایجاد تعادل در بازار و همچنین برقرار تواز بین عرضه و تقاضا است و ارائه خدمات هر چه بهتر به شهروندان است.



وی گفت: در این نمایشگاه بر حضور تولید کنندگان داخلی تاکید شده است و تلاش شده که بیشتر غرفه داران از تولیدکنندگان استان باشند.



خلیلی افزود: اقلام و غرفه نمایشگاه ها نیز بر اساس نیاز روز مردم است و قبل از برپایی نمایشگاه نیاز بازار و مردم سنجیده و بر اساس آن نمایشگاه برپا می شود.



معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز اظهار داشت: بر پایی اینگونه نمایشگاه در حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر به شهروندان است.