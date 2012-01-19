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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۳۰

خلیلی:

نمایشگاه های بهاره در پنج نقطه کرج برپا می شود

نمایشگاه های بهاره در پنج نقطه کرج برپا می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز از برپایی نمایشگاه های بهاره در پنج نقطه شهر کرج خبر داد.

بلال خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قبل از اتمام سال جاری نمایشگاه های بهاره حداقل در پنج نقطه متفاوت شهر دایر می شود.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز ادامه داد: هدف از این کار ایجاد تعادل در بازار و همچنین برقرار تواز بین عرضه و تقاضا است و ارائه خدمات هر چه بهتر به شهروندان است.

وی گفت: در این نمایشگاه بر حضور تولید کنندگان داخلی تاکید شده است و تلاش شده که بیشتر غرفه داران از تولیدکنندگان استان باشند.

خلیلی افزود: اقلام و غرفه نمایشگاه ها نیز بر اساس نیاز روز مردم است و قبل از برپایی نمایشگاه نیاز بازار و مردم سنجیده و بر اساس آن نمایشگاه برپا می شود.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز اظهار داشت: بر پایی اینگونه نمایشگاه در حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر به شهروندان است.

کد مطلب 1513666

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