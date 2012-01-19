انفجار در ایستگاه تقویت فشار گاز لاکان رخ داد

محمد علی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ساعت 12 و 13 دقیقه پنجشنبه 29 دی ماه جاری به دنبال تماس پی در پی تعداد زیادی از شهروندان از نقاط مختلف شهر با سامانه 125 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت مبنی بر انفجار ایستگاه تقویت فشار گاز لاکان بلافاصله تمامی خودروهای اطفائیه سازمان به همراه 75 تن آتش نشان پس از 14 دقیقه در محل حاضر شدند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی رشت گفت: آتش نشانان با محاصره آتش نسبت به جلوگیری از سرایت شعله های مهیب به تاسیسات و کمپرسورها و همچنین خنک کردن این ایستگاه اقدام کردند.
وی همچنین با اشاره به اینکه کارشناسان در حال بررسی علل بروز این حادثه و خسارات ناشی از آن هستند، یادآورشد: متاسفانه این حادثه موجب فوت یکی از کارکنان این ایستگاه نیز شده است.
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