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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

رفیعی:

انفجار در ایستگاه تقویت فشار گاز لاکان رخ داد

انفجار در ایستگاه تقویت فشار گاز لاکان رخ داد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان آتش­ نشانی رشت از انفجار مهیب در ایستگاه تقویت فشار گاز لاکان خبر داد.

محمد علی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  در ساعت 12 و 13 دقیقه پنجشنبه 29 دی ­ماه جاری به دنبال تماس پی در پی تعداد زیادی از شهروندان از نقاط مختلف شهر با سامانه­ 125 سازمان آتش­ نشانی و خدمات ایمنی رشت مبنی بر انفجار ایستگاه تقویت فشار گاز لاکان بلافاصله تمامی خودروهای اطفائیه سازمان به همراه 75 تن آتش­ نشان پس از 14 دقیقه در محل حاضر شدند.

مدیرعامل سازمان آتش­ نشانی رشت گفت: آتش نشانان با محاصره آتش نسبت به جلوگیری از سرایت شعله­ های مهیب به تاسیسات و کمپرسورها و همچنین خنک کردن این ایستگاه اقدام کردند.

وی همچنین با اشاره به اینکه کارشناسان در حال بررسی علل بروز این حادثه و خسارات ناشی از آن هستند، یادآورشد: متاسفانه این حادثه موجب فوت یکی از کارکنان این ایستگاه نیز شده است.

کد مطلب 1513667

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