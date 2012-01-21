سیدمحمد سادات اخوی، مجری برنامه "آفتاب شرقی" درباره اجرای این برنامه اذان‌گاهی به خبرنگار مهر گفت: قبل از اینکه اجرای این برنامه را بپذیرم، همکاران دیگرم در این برنامه اجرا داشتند. بنابراین پذیرفتن اجرای این برنامه کاملاً دشوار بود، چون مخاطب خودش را دارد و مردم با شیوه همکارانم مانوس شده بودند. تا اینکه قرار شد در ماه رمضان که یک ماه پرانرژی و معنوی است اجرایم را در این برنامه شروع کنم و هنوز هم ادامه دارد.

وی ادامه داد: در اجرا فن بیان، شناخت سیستم رسانه‌ای، مخاطب‌شناسی، مردم شناسی، جامعه شناسی و روانشناسی اهمیت دارد. در این سال ها که در اجرا مشغول بودم، همیشه سعی کردم در حوزه های مختلف مطالعه داشته باشم و تجربه بیشترین کمک را در اجرا به من کرده است.

این مجری اشاره کرد: وقتی پیشنهاد اجرای برنامه "آفتاب شرقی" به من شد سعی کردم اجرایم به گونه‌ای باشد تا همه بتوانند با برنامه ارتباط خوبی برقرار کنند. همیشه سعی می‌کنم خودم را جای مخاطب بگذارم. در این صورت می‌توانم متوجه شوم که او از برنامه چه توقعی دارد. مسلماً با این تفکر بهتر می‌توان با مخاطب ارتباط برقرار کرد.

سادات اخوی افزود: همیشه علاقمند به متفاوت بودن در اجرا هستم، حتی اگر همزمان دو برنامه روی آنتن داشته باشم، سعی می‌کنم اجرایم تفاوت‌هایی داشته باشد. در همه کارهایی که اجرا کردم، با کمک خدا توانستم موفق شوم. برنامه "آفتاب شرقی" اذان گاهی است و مخاطب خودش را دارد.