عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: دفتر شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال بررسی 13 تا 14 رشته کارشناسی ارشد قید شده در دفترچه کنکور ارشد 91 دانشگاه آزاد است و پس از نهایی شدن نتیجه این بررسیها، ثبت نام از هفته نخست بهمن ماه آغاز می شود.

وی به علت این بررسیها اشاره کرد و گفت: سابقه برخی از این رشته ها ظاهراً مشخص نیست و شورای گسترش لازم دید ابتدا سابقه و مجوز این رشته ها را پیدا و بررسی کند تا روند پذیرش دانشجو طبق مجوز این شورا صورت گیرد.

به گزارش مهر، عناوین مجموعه‌های امتحانی، موارد و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد سال 91 بر روی سایت مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.net قرار گرفته است.

بر اساس اعلام رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد، در آزمون سال گذشته برای هر رشته گرایش یک دفترچه آزمون منتشر می‌شد اما در آزمون امسال رشته و گرایش‌های مختلف در داخل مجموعه‌های امتحانی تجمیع شده و داوطلبان یک مجموعه امتحانی مستقل از گرایش انتخابی در آزمون به سئوالات یکسان پاسخ خواهند داد.

آزمون کارشناسی ارشد طی روزهای 21 تا 23 اردیبهشت ماه 91 برگزار و نتایج نهایی آن در اواخر شهریور ماه اعلام خواهد شد.