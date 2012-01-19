برخی به دنبال ایجاد مشکل در روابط تهران-آنکارا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد داود اوغلو عصر امروز در نشست خبری وزرای امور خارجه ایران و ترکیه در آنکارا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سپر موشکی ناتو گفت: به سوالاتی که درباره سپر موشکی ناتو مطرح می‌شود هم در تهران و هم در بروکسل به روشنی پاسخ داده‌ام. در بروکسل گفتم به هیچ یک از کشورهای همسایه به عنوان تهدید نگاه نمی‌کنیم. در نظر ما سپر موشکی یک طرح دفاعی در برابر موشک‌های بالستیک برای دفاع از کشورهای عضو ناتو است و در این طرح به هیچ وجه ایران مورد هدف قرار نمی‌گیرد.

وزیر امور خارجه ترکیه افزود: برخی ممکن است گمانه‌هایی که درباره سپر موشکی مطرح می‌شود را برای ایجاد مشکل در روابط بین دو کشور ایران و ترکیه مطرح کنند. با این وجود مهم این است که رهبران دو کشور ایران و ترکیه به روشنی بتوانند به این موضوع بپردازند بنابراین هیچ کس حساب اشتباهی در این زمینه نکند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره دخالت ترکیه در عراق گفت: در سیاست خارجه ترکیه دخالت در امور داخلی کشور دیگری وجود ندارد. همواره دوست داریم به کشورهای دوست و همسایه مانند عراق به شکلی سازنده کمک کنیم. این موضوع را خود آنها بهتر از همه می‌دانند.

وزیر امور خارجه ترکیه افزود: باید به این موضوع هم اشاره کرد که اگر در عراق مشکل داخلی پیدا کنند در کشورهای همسایه نیز تأثیرگذار خواهد بود لذا این اصل مهم است که نگرش و کمک رسانی سازنده ای به یکدیگر انجام دهیم که روابط ایران و ترکیه الگویی در این زمینه است.

داود اوغلو با بیان اینکه نسبت به رهبران در عراق عدم اعتماد شکل گرفته است، گفت: شکل گیری این عدم اعتماد نسبت به رهبران در عراق ناراحت کننده است. باید سعی کنیم عدم اعتماد به پایان برسد و هیچ رهبری در عراق از دور خارج نشود. نباید فراموش کرد اگر مشکلی وجود دارد ترکیه فقط نظاره گر نخواهد بود و امیدواریم برادران عراقی آینده خود را خود بسازند.

وزیر امور خارجه ترکیه در خاتمه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اشتراکات نگاه ترکیه و ایران در قبال مسائل سوریه گفت: درباره سوریه همه موضوعات را به روشنی با ایران بررسی کردیم. بعضی اوقات ممکن است به اختلاف نظر هم برخورد کنیم اما در مورد سوریه یا موضوعات دیگر تمامی موارد را به روشنی با ایران مورد رایزنی قرار می دهیم و هدف نهایی مان این است که جلوی خونریزی برادرانمان گرفته شود و اراده مردم سوریه به واقعیت بپیوندد.