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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

احمدپور اعلام کرد:

یادمان شهدای گمنام دانشگاه مازندران در دهه فجر افتتاح می شود

یادمان شهدای گمنام دانشگاه مازندران در دهه فجر افتتاح می شود

بابلسر - خبرگزاری مهر: سرپرست دانشگاه مازندران گفت: یادمان شهدای گمنام دانشگاه مازندران در دهه فجر امسال افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدپور با اشاره به اهداف و اثرات اجرایی این یادمان گفت: احداث بنای یادمان شهدا در پردیس دانشگاه مازندران یادآور دلاوریها، ایثار و گذشت جوانان این مرز و بوم  در سالهای ارزشمند دفاع مقدس برای دانشجویان، اساتید و کارمندان است.

وی افزود: این امر بازتوانی و احساس مسئولیت مدیریتی و فرهنگی برای دانشجویان، مسئولان و اعضای هیئت علمی و کارمندان دانشگاه مازندران ایجاد می‌ کند.

 وی ادامه داد: این بنا به منظور ایجاد بستری مناسب برای برگزاری مناسبتهای فرهنگی و مذهبی، در ضلع شمال شرق رواقی در نظر گرفته شده است.

سرپرست دانشگاه مازندران ادامه داد: ساخت بنا از بهمن ماه سال گذشته در زمینی به مساحت شش هزار متر مربع آغاز شده است.

وی افزود: بنای یادمان شهدای گمنام دانشگاه مازندران، دارای اسکلت فلزی به ارتفاع 12 متر بوده که برای نمای آن در قسمت پائین سنگ و در قسمت بالا کاشی کاری معرق انجام شده است.
کد مطلب 1513678

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