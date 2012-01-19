یادمان شهدای گمنام دانشگاه مازندران در دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدپور با اشاره به اهداف و اثرات اجرایی این یادمان گفت: احداث بنای یادمان شهدا در پردیس دانشگاه مازندران یادآور دلاوریها، ایثار و گذشت جوانان این مرز و بوم در سالهای ارزشمند دفاع مقدس برای دانشجویان، اساتید و کارمندان است.

وی افزود: این امر بازتوانی و احساس مسئولیت مدیریتی و فرهنگی برای دانشجویان، مسئولان و اعضای هیئت علمی و کارمندان دانشگاه مازندران ایجاد می‌ کند.

وی ادامه داد: این بنا به منظور ایجاد بستری مناسب برای برگزاری مناسبتهای فرهنگی و مذهبی، در ضلع شمال شرق رواقی در نظر گرفته شده است.

سرپرست دانشگاه مازندران ادامه داد: ساخت بنا از بهمن ماه سال گذشته در زمینی به مساحت شش هزار متر مربع آغاز شده است.



وی افزود: بنای یادمان شهدای گمنام دانشگاه مازندران، دارای اسکلت فلزی به ارتفاع 12 متر بوده که برای نمای آن در قسمت پائین سنگ و در قسمت بالا کاشی کاری معرق انجام شده است.