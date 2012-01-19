ایران اسلامی حرف های زیادی برای گفتن دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی علما، پیش از ظهر پنجشنبه، در یادواره 516 شهید فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه گفت: یاد و نام و راه شهدا باید در جامعه زنده بماند و مسیر حرکت و مشی آنها به نسل های حاضر و آتی منتقل شود.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به پیشرفت های کشور در عرصه های مختلف، افزود: باید دید قبل از انقلاب کجا بودیم و امروز به کجا رسیده ایم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تاکید کرد: امروز ایران اسلامی از یک کشور وابسته به شرق و غرب به کشوری مستقل و با اقتدار تبدیل شده که حرف های زیادی برای گفتن در عرصه های مختلف دارد.

امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه ایران اسلامی امروز به ام القری مسلمانان تبدیل شده، گفت: امروز شاهد موج بیداری در دنیا هستیم و نگاه همه کشورها به ایران است.

آیت الله علما افزود: با وجود تمام فشارها و تحریم هایی که از اول انقلاب بر ما وارد کردند، امروز ایران اسلامی در موقعیت عالی قرار دارد.

امام جمعه کرمانشاه با طرح این موضوع که چرا دشمنان به ترور شخصیت های علمی ما روی آورده اند، گفت: امروز ایران از نظر علمی در سطح جهان به موقعیت ممتازی دست یافته و آنها از این موضوع نگرانند و لذا دست به چنین کارهایی می زنند.

آیت الله علما افزود: تا وقتی که پشت سر ولایت حرکت کنیم، هیچ گزندی به کشور و نظام ما وارد نمی شود.

امام جمعه کرمانشاه در پایان با اشاره به انتخابات مجلس نهم و با بیان اینکه انتخابات بصیرت و بیداری می خواهد، گفت: باید ملاک هایی را که رهبر معظم انقلاب مشخص کرده اند، نصب العین قرار دهیم .

