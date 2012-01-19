اشتغالزایی در روستاها راهی برای کاهش مهاجرت به شهرهاست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران ظهر پنجشنبه در همایش روسای شوراهای اسلامی سراسر کشور در بوشهر اظهار داشت: مهاجرت‌ از روستاها به سمت شهر در سالهای اخیر رشد بسیار زیادی داشته است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین دلایل بالا رفتن مهاجرت ، ماشینی شدن کشاورزی و نیاز کمتر به نیروی انسانی در کارهای کشاورزی است که سبب می‌شود تا جوانان روستا برای یافتن شغل مناسب راهی شهرها شوند.

رئیس شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: با ایجاد اشتغال در سطح روستاها می‌توان تا حدود زیادی از این مهاجرت‌ها جلوگیری کرد. باید سعی کنیم با ایجاد اشتغال پایدار، گام‌های موثری در این راه برداریم.

چمران به مشکلات موجود در بافت‌های فرسوده اشاره کرد و ادامه داد: باید به یک جمع‌بندی مناسب درباره بافت‌های فرسوده برسیم و اینگونه نباشد که برخی بر حفظ بافت‌های فرسوده نظر داشته باشند و در برخی موارد نیز افرادی در فکر حفظ تک ‌خانه‌ها باشند.

وی به لزوم تعامل با میراث فرهنگی در بحث بافت‌های فرسوده اشاره کرد و افزود: بانک‌ها از ترس برگشت نخوردن پولشان در این موضوع ورود نمی‌کنند. شهرداری‌ها و دولت برای حفظ و رونق بافت‌های فرسوده طرح‌های مناسبی دارند.

چمران از شهرداریها، دولت، مردم و بانک‌ها به عنوان اضلاع ثابت تصمیم گیری برای بافت‌های فرسوده نام برد و اضافه کرد: طرح‌هایی که با همکاری مردم در انها ورود کنیم، نتایج مناسب‌تری خواهد داشت.

وی ادامه داد: معمولا بافتهای فرسوده در مرکز شهرها واقع شده‌اند و این مسئله ساماندهی این بخش را با مشکل مواجه می‌کند زیرا نقاط اصلی و مناسب شهر به ارزانترین قسمت شهر تبدیل می‌شوند.

رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: برای حل این مشکل بهتر است که به جای اینکه طرح‌های مسکن مهر در خارج از شهر دنبال شود، در بافت‌های فرسوده و در مرکز شهر انجام شود تا هزینه‌های انجام آن نیز پایین‌تر بیاید.