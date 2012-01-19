به گزارش خبرنگار مهر، اصغر شرفی در نشست خبری دیدار پرسپولیس - مس سرچشمه ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در لیگ برتر وقتی مشکلاتی را در شروع فصل داشته باشید خیلی سخت است که بخواهید آن را جبران کنید. بر این اساس ما هم از ابتدای فصل حداقل هفت بازیکن کم داشتیم و تا نیم فصل صبر کردیم. تعدادی از بازیکنان را کنار گذاشتیم و تعدادی دیگر را جذب کردیم، البته باید زمان بگذرد تا این بازیکنان با یکدیگر هماهنگ شوند.
وی اضافه کرد: البته نمیخواهم کارم را توجیه کنم، بلکه تجربه به من میگوید اگر میخواهید در طول فصل تیم خوب و هماهنگی داشته باشید باید از ابتدای فصل آن تیم را ببندید تا در طول فصل همه بازیکنان با یکدیگر هماهنگ شوند و مشکلی به وجود نیایند.
شرفی با بیان اینکه هرهفته بازیکنان تیم مس سرچشمه با یکدیگر هماهنگ میشوند، گفت: با این شرایطی که هر هفته دو بازی در لیگ برتر برگزار میشود، اگر بازیکنان هماهنگ نشوند به مشکل خواهیم خورد.
وی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "موضوع اختلاف شما با مسئولان باشگاه مس سرچشمه چه بوده است؟"، گفت: در مقطعی شرایطی به وجود آمد که من مجبور شدم دست نگه دارم و دنبال یک مربی بودم. در آن زمان اعلام شد که قاسمپور با داماش گیلان به مشکل برخورده است، لذا من به مسئولان باشگاه گفتم که اگر او را بیاوریم وضعیت تیم بهتر خواهد شد و من هم به دنبال عنوان نیستم و اشباع شده ام و مسئولان باشگاه به من گفتند خودت با قاسمپور صحبت کن که من هم با قاسمپور تماس گرفتم، چون او جزو سرمربیان خوب کشورمان است. اما قاسمپور به من گفت هنوز مشکلش با داماش حل نشده و اگر مشکلش حل شود حتما به مس سرچشمه خواهد آمد.
وی ادامه داد: قاسمپور پس از مدتی با من تماس گرفت و گفت اگر شما در مس سرچشمه میمانید من هم به این باشگاه خواهم آمد که من هم به او گفتم شما کارتان را انجام دهید و بعد از آن به مسئولان باشگاه گله کردم که چرا با من که خودم قاسمپور را به شما پیشنهاد دادم هماهنگ نکردید.
وی افزود: قاسمپور وقتی به مس کرمان آمد مشاهده کرد این تیم خیلی مشکل دارد و به من گفت من نمیتوانم در این تیم تغییر ایجاد کنم و اگر کسی بتواند این کار را انجام دهد آن شخص شما هستید. به هر حال سوء تفاهمها از بین رفت و ما هم کارمان را ادامه دادیم.
سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه با تاکید بر اینکه ما باید اصول کار و پایه فوتبال خود را درست کنیم گفت: دوران فوتبال سنتی دیگر تمام شده است، چون الان عمر مفید فوتبال کوتاه شده است، به طوریکه هم اکنون باید در تیم امید فوتبال کشورمان فقط بازیکنهای 18 ساله باشند، نه بازیکنان 30 ساله.
شرفی در ادامه در خصوص باقی ماندن تیم مس سرچشمه در لیگ برتر گفت: امیدوارم تیم مس سرچشمه در لیگ برتر باقی بماند، چون فوتبال ایران به حدی رسیده که نمیتوانید پیش بینی کنید کدام تیم میبرد یا کدام تیم میبازد.
وی تصریح کرد: ما هنوز امیدوارم و سرنوشتمان دست خودمان است و این بستگی به عرضه و تلاش ما دارد و میتوانید به آینده این تیم امیدوار باشید.
سرمربی تیم مس سرچشمه با بیان اینکه در حال حاضر ترس بازیکنان تیم ریخته است و هر شب پنج بازی خوب دنیا را نگاه میکنند، گفت: البته این بازیکنان هم دوست دارند که مطرح شوند و در مقابل دو تیم استقلال و پرسپولیس با تمام وجود بازی میکنند تا بگویند ما چیزی از آنها کم نداریم.
وی با بیان اینکه نوع یارگیری در فوتبال ایران اشکال دارد، گفت: در مقطعی دو تیم استقلال و پرسپولیس برای گرفتن مهرداد پولادی باهم بگو مگو میکردند و من به آنها گفتم پس تیمهای ضعیف باید چکار بکنند، چرا که باید برای یارگیری به تیمهای ضعیف هم فرصت داد و اگر این اتفاق نیفتد تیمهای قوی قویتر و تیمهای ضعیف ضعیفتر میشوند.
شرفی در ادامه به مصاحبهاش با فردوسی پور اشاره کرد و گفت: فردوسی پور از من پرسید در لیگ برتر ما باید چند تیم داشته باشیم؟ که من به او گفتم که باید 22 تیم در لیگ برتر حضور داشته باشند اما من بعدا پشیمان شدم، چون باید به او میگفتم در لیگ برتر 24 تیم حضور داشته باشند، فردوسی پور به من گفت، در همه جای دنیا در لیگ برتر 15 یا 18 تیم حضور دارند، که شما چرا این پیشنهاد را میدهید که من به او گفتم در آنجا جوانان انتخابهای دیگر دارند و شرایط مثل ایران نیست.
وی خاطرنشان کرد: ما 31 استان داریم و باید 31 تیم در لیگ برتر داشته باشیم چون فوتبال تنها ورزش نیست بلکه نوعی وسیله برای سالم نگه داشتن جامعه به حساب می آید.
وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص بازی فردا مقابل تیم پرسپولیس گفت: ما فردا برای بردن به میدان میرویم و به مصاف پرسپولیس نمیرویم که مسخره کسی شویم و لقمه راحتی باشیم تا از گلوی تیمی پایین برویم، البته میدانم پرسپولیس تیم خوبی است و مربی خوبی در اختیار گرفته است اما هیچکس قویتر از من و تیمم نیست.
سرمربی تیم مس سرچشمه در ادامه در خصوص چرایی متفاوت بودن شرایط تیم مس سرچشمه با تیم برق شیراز که مربیگریاش را در مقطعی برعهده داشت نیز گفت: امیدوارم بازیکنان تیم بتوانند به حد قابل قبولی برسند و شاید من انگیزهای در بازیکنان به وجود بیاورم تا آنها از خواب بیدار شوند ضمن اینکه من در تیم برق شیراز تعدادی از تیم جوانان استقلال را به خدمت گرفتم در حالیکه این بازیکنانی که امروز با من هستند، سنشان بالاست و شخصیتشان شکل گرفته، بنابراین تغییر دادنشان سخت است، من نمیتوانم شاید کس دیگری بتواند.
شرفی افزود: من علاوه بر به خدمت گرفتن تعدادی از بازیکنان تیم جوانان استقلال دو سال با این بازیکنان کار کردهام و با وضعیت آنان به خوبی آشنا بودهام، به طوری که در سال دوم توانستیم بهترین نتیجهها را کسب کنیم.
وی در خاتمه گفت: غیر از این موضوعات مطرح شده یک مربی در ایران زمان زیادی ندارد در حالیکه در فوتبال دنیا یک مربی حداقل 10، 12 سال برای ساختن یک تیم زمان در اختیار دارد.
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