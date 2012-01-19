جنگ نرم هویت ما را هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید یحیی رحیم صفوی پنج شنبه ظهر در یادواره شهید عبدالله و رحمت الله میثمی که در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد، با اشاره به بیش از 23 هزار شهید استان اصفهان و 500 شهید روحانی اظهار داشت: باید اخلاق، هدف و رفتار شهدا را به نسل‌های بعد از خود منتقل کنیم.

وی افزود: اکنون در جبهه جهاد اکبر همچنان امتحان می‌شویم که آیا وفادار به نظام جمهوری اسلامی هستیم.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با تاکید به این نکته که جنگ نرم هویت ما را مورد هدف خود قرار داده، تصریح کرد: شهیدان قطب نمای حرکت جامعه به سوی صراط مستقیم و تشخیص حق ازباطل هستند.

رحیم صفوی به روند تاریخ بشریت و نیز برخی تحولات ایران از جمله کودتای 28 مرداد سال 32 اشاره کرد و گفت: نهضت امام خمینی(ره) با فداکاری به پیروزی رسید زیرا قطب نمای حرکت ملت ما تبعیت از امام خمینی(ره) بود .

وصیت نامه‌های شهدا حکم این قطب نما را دارد

وی ادامه داد: اکنون وصیت نامه‌های شهدا حکم این قطب نما را دارد و شهدا همانند ستارگانی هستند که در شب‌های تیره و تار راه درست را به ما نشان می‌دهند.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا به فرموده رهبر معظم انقلاب مبنی براینکه زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست اشاره کردو ادامه داد: مصداق کربلای حسین را می‌توان به کربلای ایران نسبت و معنا و مفهوم بخشید.

وی با بیان اینکه به غیر از ماه بنی هاشم، برخی از شهدای ایران از برخی شهدای کربلا بالاترند، بیان داشت: با جرات می‌توان گفت برخی از این شهیدان اگر زمان جنگ در کربلا بودند جزو یاران امام حسین(ع) بودند.

رحیم صفوی با اشاره به اینکه شاید خطرات و درگیری‌هایی در آینده در میدان‌های بزرگ‌تری کشور را تهدید کند، گفت: بدترین بلا برای یک جامعه و ملت از دست دادن و فراموش کردن هویت خویش است.

اگر کشوری هویت خود را از دست بدهد علت وجودی خود را از دست می‌دهد

وی افزود: هویت یک ملت همانند شناسنامه و همه سابقه یک فرد است که در مقیاس بزرگ‌تر در یک کشور اگر کشوری هویت خود را از دست بدهد علت وجودی خود را از دست می‌دهد و از صحنه تاریخ محو می شود.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا به برخی خصوصیات و ساختار هویت یک ملت اشاره کرد و گفت: آنچه هویت ملت را می‌سازند فرهنگ مشترک، ارزش‌ها، دین، مذهب، قومیت،تاریخ، وحدت دینی،اندیشه سیاسی و آرمان مشترک است که شهیدان با نثار جان خود آن را برای همیشه زنده نگه داشته و تاریخ حال و آینده را رقم می‌زنند.

وی ساختن فرهنگ، تاریخ و تمدن آینده ایران اسلامی و پایداری ملت را در گرو شهادت شهیدان و آرمان‌های آنها دانست و اظهار داشت: الگوی شهادت طلبی شهدای ما برای برخی کشورها به فرهنگ تبدیل شده و اکنون شاهد مقاومت‌های اسلامی در کشورهای لبنان، مصر ونیز سایر کشورها هستیم.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: تاریخ آینده ایران اسلامی و خاورمیانه، شمال آفریقا و جهان اسلام را آرمان‌های شهدا می‌سازند.